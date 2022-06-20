Украинская IT-армия задержала выступление Путина на экономическом форуме в Петербурге – Минцифры

"Это испортило его встречу с военными корреспондентами и снизило количество отвратительной пропаганды от главного террориста мира", – отмечают в Минцифры.
В ведомстве добавили, что с 13-го по 19 июня IT-армией было атаковано более 400 российских онлайн-ресурсов. Так, информация, хранящаяся на ресурсах российских региональных судов, несколько недель остается недоступной из-за постоянных украинских кибератак. Кроме того, IT-армия вывела из строя онлайн-ресурсы террористических образований на временно оккупированных территориях Украины.
Минцифры указало, что сейчас в неформальную IT-армию Украины входит более 250 тыс. хакеров-добровольцев со всего мира, которые ежедневно наносят врагу киберудары.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 15-го по 18 июня под девизом "Новый мир – новые возможности". 17 июня на ПМЭФ состоялось выступление Владимира Путина.
Начало речи Путина ожидалось в 14.00, однако из-за кибератак на базу аккредитации форума оно было перенесено на 15:00, а по факту началось в 15:40.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Рамблер", заявил, что "со вчерашнего дня начались очень массированные DDоS-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ". По словам спикера Путина, в ночь на 17 июня атаки сдержали, но затем база участников форума была выведена из строя.
До заявления Минцифры ответственность за DDOS-атаки на ресурсы ПМЭФ никто на себя не брал.
Путин во время своей речи на ПМЭФ под аплодисменты российских топ-чиновников заявил, что задачи войны против Украины "будут решены" и усомнился в суверенитете Евросоюза.