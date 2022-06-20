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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская IT-армия задержала выступление Путина на экономическом форуме в Петербурге – Минцифры

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Из-за хакерских атак выступление Владимира Путина на ПМЭФ задержалось более чем на полтора часа
Из-за хакерских атак выступление Владимира Путина на ПМЭФ задержалось более чем на полтора часа
Фото: EPA

Атаки на базу аккредитации Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня, организованные украинской IT-армией, заставили организаторов задержать выступление президента России Владимира Путина, сообщает 20 июня в Telegram пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Это испортило его встречу с военными корреспондентами и снизило количество отвратительной пропаганды от главного террориста мира", – отмечают в Минцифры.

В ведомстве добавили, что с 13-го по 19 июня IT-армией было атаковано более 400 российских онлайн-ресурсов. Так, информация, хранящаяся на ресурсах российских региональных судов, несколько недель остается недоступной из-за постоянных украинских кибератак. Кроме того, IT-армия вывела из строя онлайн-ресурсы террористических образований на временно оккупированных территориях Украины. 

Минцифры указало, что сейчас в неформальную IT-армию Украины входит более 250 тыс. хакеров-добровольцев со всего мира, которые ежедневно наносят врагу киберудары.

Контекст:

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 15-го по 18 июня под девизом "Новый мир – новые возможности". 17 июня на ПМЭФ состоялось выступление Владимира Путина.

Начало речи Путина ожидалось в 14.00, однако из-за кибератак на базу аккредитации форума оно было перенесено на 15:00, а по факту началось в 15:40.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Рамблер", заявил, что "со вчерашнего дня начались очень массированные DDоS-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ". По словам спикера Путина, в ночь на 17 июня атаки сдержали, но затем база участников форума была выведена из строя.

До заявления Минцифры ответственность за DDOS-атаки на ресурсы ПМЭФ никто на себя не брал.

Путин во время своей речи на ПМЭФ под аплодисменты российских топ-чиновников заявил, что задачи войны против Украины "будут решены" и усомнился в суверенитете Евросоюза.

Теги: Россия, Владимир Путин, интернет, Украина, хакеры, пропаганда, Дмитрий Песков, война России против Украины, ПМЭФ, сайты, кибератака, Минцифры
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