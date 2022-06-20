Украинская IT-армия задержала выступление Путина на экономическом форуме в Петербурге – Минцифры

Из-за хакерских атак выступление Владимира Путина на ПМЭФ задержалось более чем на полтора часа Фото: EPA

"Это испортило его встречу с военными корреспондентами и снизило количество отвратительной пропаганды от главного террориста мира", – отмечают в Минцифры.

В ведомстве добавили, что с 13-го по 19 июня IT-армией было атаковано более 400 российских онлайн-ресурсов. Так, информация, хранящаяся на ресурсах российских региональных судов, несколько недель остается недоступной из-за постоянных украинских кибератак. Кроме того, IT-армия вывела из строя онлайн-ресурсы террористических образований на временно оккупированных территориях Украины.

Минцифры указало, что сейчас в неформальную IT-армию Украины входит более 250 тыс. хакеров-добровольцев со всего мира, которые ежедневно наносят врагу киберудары.