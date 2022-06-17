Путин под аплодисменты российских топ-чиновников заявил, что задачи войны против Украины "будут решены"

О вторжении в Украину Путин объявил в феврале Фото: ЕРА

"Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены, и залог тому – мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества", – сказал Путин.

Его слова прерывались аплодисментами присутствовавших в зале высокопоставленных представителей российской власти, в числе которых был, в частности, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Глава Кремля в своем выступлении, в частности, говорил о неких "правоте" и "исторической справедливости" этого вторжения и открыто связал происходящее со "строительством и укреплением сильной суверенной державы России".

Война России против Украины. Главное (обновляется)