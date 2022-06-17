Путин под аплодисменты российских топ-чиновников заявил, что задачи войны против Украины "будут решены"

"Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены, и залог тому – мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества", – сказал Путин.
Его слова прерывались аплодисментами присутствовавших в зале высокопоставленных представителей российской власти, в числе которых был, в частности, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Глава Кремля в своем выступлении, в частности, говорил о неких "правоте" и "исторической справедливости" этого вторжения и открыто связал происходящее со "строительством и укреплением сильной суверенной державы России".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин объявил о вторжении в Украину 24 февраля, целью российских войск он назвал некие "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
В июне наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.
По данным британской разведки, Россия за 100 дней войны не смогла достичь ни одной из стратегических целей, которые поставила первоначально.
Зеленский сообщал 2 июня, что оккупанты контролируют около 20% территории Украины.