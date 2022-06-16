Геннадий Гудков: В 2019 году Путин передал гигантские полномочия силовикам во главе с Патрушевым

Это, по его словам, совпало по времени с ухудшением здоровья Путина.

"В 2019 году он передал гигантское количество полномочий силовикам во главе с [секретарем Совета безопасности РФ Николаем] Патрушевым, положив конец борьбе так называемых башен [Кремля]. И с этого момента силовики начали полностью командовать страной. Они отодвинули от руля всех. И даже по так называемым политическим вопросам, [например, по вопросу] согласования списков на выборы "Единой России" или не "Единой России", сначала ходили на Лубянку, а уже потом шли к [первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею] Кириенко", – рассказал Гудков.

Именно тогда, по его мнению, Путин начал конкретно планировать, как дальше будет происходить руководство Россией.

"Он начал готовить два варианта: либо президент остается с гиперполномочиями, в 2020 году пошли поправки [в конституцию], либо президента не будет, а будет какая-то другая должность, декоративная, или ее вообще не будет, но тогда путинизм будет сохраняться без Путина, – сказал политик. – Вот это кремлевская история его трансформации, его отношения к управлению страной, переход от ручного режима к делегированию полномочий серьезным группам. И пока силовики доминируют".

Гудков считает, что другие блоки, например, экономический, особенно не влияют на управление страной, но его представители "ждут не дождутся, когда силовики сломают голову, они потирают руки каждый день".

После этого делегирования полномочий силовики, по словам Гудкова, начали урезать полномочия региональных властей, превратив губернаторов "в попугаев".

"Я сам не знал, но недавно пообщался с людьми. Они говорят: "Губернатор сейчас ноль, попка-дурак". У губернаторов всегда были серьезные полномочия, была возможность кадровых решений, возможность влияния на силовые структуры. Пусть не такая значительная, но была. А сейчас, как мне сказали, губернаторов лишили возможности даже кадровых решений. Заместитель по финансам принимается только после согласования с минфином, по образованию – с минобром, по экономике – с минэкономики и так далее. То есть они даже команду не могут сформировать сами. Получается, что Путин, передав власть силовикам, лишил огромных полномочий региональные власти и полностью уничтожил муниципальное самоуправление. Там мэр любого города – просто карикатура, человек, имитирующий власть. У него вообще никаких полномочий нет", – сказал Гудков.

Сам Путин, отойдя от ручного управления страной, сосредоточился на подготовке к войне с Украиной, подчеркнул бывший депутат Госдумы.

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