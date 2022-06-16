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Геннадий Гудков: В 2019 году Путин передал гигантские полномочия силовикам во главе с Патрушевым

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Патрушеву, по словам инсайдеров, несколько лет назад Путин делегировал частичное управление Россией
Патрушеву, по словам инсайдеров, несколько лет назад Путин делегировал частичное управление Россией
Фото: EPA

В 2019 году президент РФ Владимир Путин передал большие полномочия силовому блоку и частично делегировал ему управление страной. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

Это, по его словам, совпало по времени с ухудшением здоровья Путина

"В 2019 году он передал гигантское количество полномочий силовикам во главе с [секретарем Совета безопасности РФ Николаем] Патрушевым, положив конец борьбе так называемых башен [Кремля]. И с этого момента силовики начали полностью командовать страной. Они отодвинули от руля всех. И даже по так называемым политическим вопросам, [например, по вопросу] согласования списков на выборы "Единой России" или не "Единой России", сначала ходили на Лубянку, а уже потом шли к [первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею] Кириенко", – рассказал Гудков.

Именно тогда, по его мнению, Путин начал конкретно планировать, как дальше будет происходить руководство Россией. 

"Он начал готовить два варианта: либо президент остается с гиперполномочиями, в 2020 году пошли поправки [в конституцию], либо президента не будет, а будет какая-то другая должность, декоративная, или ее вообще не будет, но тогда путинизм будет сохраняться без Путина, – сказал политик. – Вот это кремлевская история его трансформации, его отношения к управлению страной, переход от ручного режима к делегированию полномочий серьезным группам. И пока силовики доминируют".

Гудков считает, что другие блоки, например, экономический, особенно не влияют на управление страной, но его представители "ждут не дождутся, когда силовики сломают голову, они потирают руки каждый день". 

После этого делегирования полномочий силовики, по словам Гудкова, начали урезать полномочия региональных властей, превратив губернаторов "в попугаев".

"Я сам не знал, но недавно пообщался с людьми. Они говорят: "Губернатор сейчас ноль, попка-дурак". У губернаторов всегда были серьезные полномочия, была возможность кадровых решений, возможность влияния на силовые структуры. Пусть не такая значительная, но была. А сейчас, как мне сказали, губернаторов лишили возможности даже кадровых решений. Заместитель по финансам принимается только после согласования с минфином, по образованию – с минобром, по экономике – с минэкономики и так далее. То есть они даже команду не могут сформировать сами. Получается, что Путин, передав власть силовикам, лишил огромных полномочий региональные власти и полностью уничтожил муниципальное самоуправление. Там мэр любого города – просто карикатура, человек, имитирующий власть. У него вообще никаких полномочий нет", – сказал Гудков.

Сам Путин, отойдя от ручного управления страной, сосредоточился на подготовке к войне с Украиной, подчеркнул бывший депутат Госдумы. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

В 2020 году бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов говорил, что в ближайший круг президента РФ входят шесть человек: Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, бывший руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук и глава администрации президента Антон Вайно. 

В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин принимал решение о вторжение в Украину в кругу небольшого числа "ястребов", куда входят Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. 

Ряд экспертов, например, бывший российский банкир Сергей Пугачев, который ранее входил в близкое окружение Путина, считают, что Патрушев в будущем может заменить Путина на посту президента

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Николай Патрушев, Сергей Кириенко, Геннадий Гудков, губернатор
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