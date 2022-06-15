Патрушев заявил, что РФ заинтересована в "скорейшем" достижении договоренностей с Украиной

Об этом он сказал в ходе заседания высоких представителей государств БРИКС, пишет "Интерфакс".

Патрушев говорит, что переговоры между сторонами заблокировала Украина, а к прекращению диалога якобы привели "деструктивные действия США, Англии и их союзников".

Поставки Западом оружия Украине "искусственно" затягивает войну, считает он.

Контекст:

Патрушева эксперты называют человеком, которые входит в ближайшее окружение президента России Владимира Путина. Путин, по информации американской разведки, имеет все меньшее влияние на подчиненных, а в самом Кремле идет борьба, которой не было за все годы его правления. На этом фоне Патрушев стал "ярким в медийном поле", обратил внимание бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев. Он считает, что Патрушев сейчас "на низком старте", чтобы заменить Путина на должности главы государства.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.