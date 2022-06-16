Геннадий Гудков: Летом 2019 года у Путина было серьезное ухудшение состояния здоровья. Он потерял интерес к жизни и управлению страной

СМИ предполагают, что у Путина может быть онкологическое заболевание. Официального подтверждения этой информации нет Фото: EPA

"Летом 2019 года – или, может, поздней весной – у Путина было серьезное ухудшение состояния здоровья. Я не знаю, в связи с чем – говорят, там какие-то онкологические заболевания... Мне это сказали люди, которые были к нему постоянно вхожи. Они были в шоке, когда все поменялось и они стали с Володей, Владимиром Владимировичем, разговаривать через телевизор. Они видели его потухший взгляд. Они видели, как он потерял интерес к жизни и управлению страной", – сообщил Гудков.

Он отметил, что если раньше Путин пытался все самостоятельно контролировать, то в тот период он стал делегировать полномочия.

"Если раньше они к нему ходили и говорили: "Владимир Владимирович, у нас такой-то вопрос, мы просим вас решить", – он отвечал: "Хорошо, я с теми свяжусь, то-то сделаю, то-то-то-то-то..." Прямо давал им план, как он будет действовать и как надо действовать. "Но когда мы начали с ним общаться через телевизор, он так безучастно: "Ну, Вася, ты знаешь... По этому вопросу тебе надо с этим связаться, по этому – подойти к этому..." То есть он как бы перестал проявлять энергетику, которая ему была свойственна", – сказал политик.

Гудков подчеркнул: в тот период Путин, который привык управлять страной в ручном режиме, начал терять управление, и это замечали все, кто с ним общался.

Через год, летом 2020 года, как ранее рассказывал Гудков, у Путина вновь обострились проблемы со здоровьем.

"Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений. И мы видим, что какого-то летального исхода или движения по наклонной в его здоровье не произошло. Или мы пока этого не видим", – сказал экс-депутат Госдумы в феврале 2022 года.

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