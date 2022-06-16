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Геннадий Гудков: Летом 2019 года у Путина было серьезное ухудшение состояния здоровья. Он потерял интерес к жизни и управлению страной

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СМИ предполагают, что у Путина может быть онкологическое заболевание. Официального подтверждения этой информации нет
СМИ предполагают, что у Путина может быть онкологическое заболевание. Официального подтверждения этой информации нет
Фото: EPA

В 2019 году состояние здоровья президента РФ Владимира Путина резко ухудшилось, сообщил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков, ссылаясь на информацию знакомых, которые общались с Путиным.

"Летом 2019 года – или, может, поздней весной – у Путина было серьезное ухудшение состояния здоровья. Я не знаю, в связи с чем – говорят, там какие-то онкологические заболевания... Мне это сказали люди, которые были к нему постоянно вхожи. Они были в шоке, когда все поменялось и они стали с Володей, Владимиром Владимировичем, разговаривать через телевизор. Они видели его потухший взгляд. Они видели, как он потерял интерес к жизни и управлению страной", – сообщил Гудков.

Он отметил, что если раньше Путин пытался все самостоятельно контролировать, то в тот период он стал делегировать полномочия. 

"Если раньше они к нему ходили и говорили: "Владимир Владимирович, у нас такой-то вопрос, мы просим вас решить",  он отвечал: "Хорошо, я с теми свяжусь, то-то сделаю, то-то-то-то-то..." Прямо давал им план, как он будет действовать и как надо действовать. "Но когда мы начали с ним общаться через телевизор, он так безучастно: "Ну, Вася, ты знаешь... По этому вопросу тебе надо с этим связаться, по этому – подойти к этому..." То есть он как бы перестал проявлять энергетику, которая ему была свойственна", – сказал политик. 

Гудков подчеркнул: в тот период Путин, который привык управлять страной в ручном режиме, начал терять управление, и это замечали все, кто с ним общался. 

Через год, летом 2020 года, как ранее рассказывал Гудков, у Путина вновь обострились проблемы со здоровьем.

то отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений. И мы видим, что какого-то летального исхода или движения по наклонной в его здоровье не произошло. Или мы пока этого не видим", – сказал экс-депутат Госдумы в феврале 2022 года.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В последние годы СМИ много писали об ухудшении здоровья находящегося при власти в РФ более 20 лет Путина.

В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.

В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

В мае многие западные СМИ написали, что у Путина рак. Издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, сообщило, что у президента РФ рак крови. Американский режиссер Оливер Стоун, который взял у Путина несколько интервью, заявил, что президент РФ якобы уже поборол рак. В то же время американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, здоровье, Геннадий Гудков, онкология
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