Российское госагентство объявило об участии в экономическом форуме в Петербурге представителя "Талибана"

По данным собеседника ТАСС в дипломатических кругах, в форуме примет участие временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

"Радио Свобода" отмечает, что "Талибан" признан в России террористической организаций, деятельность группировки запрещена в стране и подчеркивает: 6 апреля Москва признала Гарвала официальным представителем Афганистана в РФ, но, как и большинство стран мира, не признает правительство талибов.

Петербургский экономический форум будет проходить 15–18 июня. Он проводится под патронатом президента РФ Владимира Путина. В этом году список участников не обнародовали.

Как писал РБК, многие из аккредитующихся на форум просят не указывать информацию о себе, опасаясь санкций против посетивших мероприятие.