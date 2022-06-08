Российское госагентство объявило об участии в экономическом форуме в Петербурге представителя "Талибана"

По данным собеседника ТАСС в дипломатических кругах, в форуме примет участие временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.
"Радио Свобода" отмечает, что "Талибан" признан в России террористической организаций, деятельность группировки запрещена в стране и подчеркивает: 6 апреля Москва признала Гарвала официальным представителем Афганистана в РФ, но, как и большинство стран мира, не признает правительство талибов.
Петербургский экономический форум будет проходить 15–18 июня. Он проводится под патронатом президента РФ Владимира Путина. В этом году список участников не обнародовали.
Как писал РБК, многие из аккредитующихся на форум просят не указывать информацию о себе, опасаясь санкций против посетивших мероприятие.
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.
В 2021 году, после вывода из Афганистана американских войск, талибы захватили власть в стране.