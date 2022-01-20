В Афганистане после прихода талибов к власти работу потеряли 0,5 млн человек – ООН

"В Афганистане после захвата власти талибами в августе 2021 года работу потеряли более 0,5 млн человек. Речь идет о статистике лишь за третий квартал. [...] Эксперты [МОТ] опасаются, что к середине нынешнего года это число составит 900 тыс.", – говорится в сообщении.

В организации назвали повышение уровня безработицы "стремительным" и связали это с введением пришедшего к власти движения "Талибан" ограничений "на занятость женщин", увольнением "многих госслужащих" и тяжелым экономическим кризисом.

"В целом, если считать потери на рынке труда по количеству часов, отработанных в афганской экономике, то в третьем квартале 2021 года они составили 13% по сравнению с гипотетическим сценарием без смены власти. Кризис в наибольшей степени затронул женщин. Так, уровень их занятости, и без того крайне низкий по мировым стандартам, в третьем квартале прошлого года снизился на 16%. К середине 2022 года прогнозируется его падение до 28%", – считают эксперты.