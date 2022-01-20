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В Афганистане после прихода талибов к власти работу потеряли 0,5 млн человек – ООН

В МОТ прогнозируют ухудшение ситуации в Афганистане
В МОТ прогнозируют ухудшение ситуации в Афганистане
Фото: ЕРА

В Афганистане после смены власти без работы остались более 0,5 млн жителей. Об этом 19 января проинформировал сайт ООН со ссылкой на специализированное агентство системы ООН Международную организацию труда (МОТ).

"В Афганистане после захвата власти талибами в августе 2021 года работу потеряли более 0,5 млн человек. Речь идет о статистике лишь за третий квартал. [...] Эксперты [МОТ] опасаются, что к середине нынешнего года это число составит 900 тыс.", – говорится в сообщении.

В организации назвали повышение уровня безработицы "стремительным" и связали это с введением пришедшего к власти движения "Талибан" ограничений "на занятость женщин", увольнением "многих госслужащих" и тяжелым экономическим кризисом.

"В целом, если считать потери на рынке труда по количеству часов, отработанных в афганской экономике, то в третьем квартале 2021 года они составили 13% по сравнению с гипотетическим сценарием без смены власти. Кризис в наибольшей степени затронул женщин. Так, уровень их занятости, и без того крайне низкий по мировым стандартам, в третьем квартале прошлого года снизился на 16%. К середине 2022 года прогнозируется его падение до 28%", – считают эксперты.

Контекст:

В 2021 году, после вывода из Афганистана американских войск, власть в стране захватило радикальное исламистское движение "Талибан".

"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает "ВВС News Україна". Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

В этом году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам запретили заниматься спортомвозглавлять министерствасниматься в теледрамах и получать медицинскую помощь без сопровождения мужчин. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами в вузах, а в средних школах из процесса обучения исключили девочек. 

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".

Теги: безработица, ООН, Афганистан, экономика, Талибан, талибы, женщины, работа, увольнение
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