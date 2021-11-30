Талибы в Афганистане похитили и казнили более 100 бывших полицейских и разведчиков – правозащитники

Казни, о которых узнали правозащитники, происходили в провинциях Газни, Гильменд, Кандагар и Кундуз Фото: EPA

В 25-страничном отчете "Нет прощения таким людям, как ты. Казни и насильственные исчезновения в Афганистане при талибах" документально подтверждено убийство или исчезновение 47 бывших членов афганских национальных сил безопасности – военнослужащих, полицейских, сотрудников спецслужб и ополченцев, сдавшихся или задержанных силами "Талибана" в период с 15 августа по 31 октября.

Информацию о еще более 50 убийствах правозащитники собрали, опрашивая свидетелей: родных погибших, их друзей, бывших правительственных чиновников, журналистов, медицинских работников и даже членов движения "Талибан". В общей сложности Human Rights Watch известно о более 100 казнях.

По данным правозащитников, эти 100 казней произошли только в провинциях Газни, Гильменд, Кандагар и Кундуз.

Отмечается, что руководство "Талибана" приказало сдавшимся членам сил безопасности, зарегистрироваться, чтобы получить письмо, "которое гарантирует их безопасность". Однако на самом деле боевики использовали это для того, чтобы убить военных в течение нескольких дней после регистрации. Боевики также получили записи о занятости людей, которые оставило прежнее правительство. Это помогло идентифицировать полицейских и разведчиков.

Активист из провинции Гильменд, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что талибы устраивали ночные рейды. Их проводили под предлогом разоружения бывших силовиков, не сдавших оружие. Именно во время таких рейдов исчезли многие силовики.