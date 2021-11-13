В Афганистане до конца года будут недоедать 3,2 млн детей, часть из них может умереть – ВОЗ

Ситуация в Афганистане ухудшилась после прихода к власти талибов Фото: ЕРА

По ее словам, до конца 2021 года в Афганистане от острого недоедания будут страдать около 3,2 млн детей, а 1 млн из них может умереть "из-за понижения температуры".

В ВОЗ считают, что миру не следует "отворачиваться" от Афганистана.

Агентство описало происходящее в Афганистане после захвата власти талибами: засуха на фоне падения экономики, бежавшие из-за невыплаты зарплат медики, ночные температуры ниже нуля, нехватка топлива для функционирования больниц.

Харрис не назвала количество уже умерших в Афганистане детей, но рассказала, что "палаты заполнены крошечными новорожденными".