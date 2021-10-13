ООН доставит гуманитарную помощь для афганцев через Узбекистан

По данным ООН, в Афганистане 20 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи Фото: EPA

Агентство ООН по делам беженцев в середине сентября запросило для помощи Афганистану $606 млн. Было выделено 35% этой суммы.

ООН пытается создать логистический центр недалеко от границы с Афганистаном для распределения помощи сотням тысяч внутренне перемещенных лиц, отметил представитель агентства Бабар Балох.

По его словам, гуманитарные грузы будут доставлены самолетами в город Термез в Узбекистане, а затем перевезены грузовиками через пограничный пункт Хайратан в Мазари-Шариф.

"Ожидается, что первый рейс прибудет в середине октября", – уточнил Балох.

По данным ООН, в начале 2021 года в гуманитарной помощи нуждались 18 млн жителей Афганистана – половина населения страны.

30 августа впервые после захвата власти в стране "Талибаном" Всемирная организация здравоохранения смогла доставить лекарства в Афганистан.