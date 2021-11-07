В Афганистане убили четырех женщин после звонка об эвакуации. Одна из них была активисткой

О смерти женщин сообщил 6 ноября представитель министерства внутренних дел Афганистана Кари Сайед Хости. По подозрению в убийстве уже задержали двух человек. Они на допросе заявили, что женщины пригласили их в дом.
Также источники агентства назвали имя одной из убитых – это известная в городе активистка и преподаватель университета Фрозан Сафи.
Афганская женская медиа-организация Rukhshana Media пишет, что 29-летняя активистка пропала 20 октября.
В день исчезновения Фрозан Сафи позвонили с анонимного номера и попросили принести все доказательства ее работы в качестве активиста. Она в то время как раз ожидала разрешения на выезд в Германию, поэтому звонок не вызвал подозрений. По словам сестры Риты Сафи, женщина запихнула некоторые документы, в том числе диплом об окончании университета, в сумку, накинула на голову черно-белый шарф и ушла из дома.
В конце месяца ее тело нашли в местном морге. Сестра убитой утверждает, что тело активистки было изрешечено пулями. Они же сильно повредили ее лицо, из-за чего родственники опознавали ее только по одежде. Также у активистки пропала сумка, в которой должны были быть документы убитой, и обручальное кольцо.
Rukhshana Media также поговорили с организатором протеста в Афганистане по имени Захра. Она сообщила, что была с Фрозан Сафи на последней акции протеста против правления "Талибана" в Мазари-Шарифе.
По данным AFP, аналогичные звонки с приглашением на эвакуационный рейс получили и остальные женщины, которых нашли мертвыми.
"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает "ВВС News Україна".
Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.
После того как в 2001 году талибов отстранили от власти, Афганистан достиг прогресса в повышении уровня грамотности населения, особенно среди девочек и женщин.
В этом году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортом и возглавлять министерства. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.
Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали на его месте орган, который будет исполнять функции исламской "полиции нравов".