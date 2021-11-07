В Афганистане убили четырех женщин после звонка об эвакуации. Одна из них была активисткой

О смерти женщин сообщил 6 ноября представитель министерства внутренних дел Афганистана Кари Сайед Хости. По подозрению в убийстве уже задержали двух человек. Они на допросе заявили, что женщины пригласили их в дом.

Также источники агентства назвали имя одной из убитых – это известная в городе активистка и преподаватель университета Фрозан Сафи.

Афганская женская медиа-организация Rukhshana Media пишет, что 29-летняя активистка пропала 20 октября.

В день исчезновения Фрозан Сафи позвонили с анонимного номера и попросили принести все доказательства ее работы в качестве активиста. Она в то время как раз ожидала разрешения на выезд в Германию, поэтому звонок не вызвал подозрений. По словам сестры Риты Сафи, женщина запихнула некоторые документы, в том числе диплом об окончании университета, в сумку, накинула на голову черно-белый шарф и ушла из дома.

В конце месяца ее тело нашли в местном морге. Сестра убитой утверждает, что тело активистки было изрешечено пулями. Они же сильно повредили ее лицо, из-за чего родственники опознавали ее только по одежде. Также у активистки пропала сумка, в которой должны были быть документы убитой, и обручальное кольцо.

Rukhshana Media также поговорили с организатором протеста в Афганистане по имени Захра. Она сообщила, что была с Фрозан Сафи на последней акции протеста против правления "Талибана" в Мазари-Шарифе.

По данным AFP, аналогичные звонки с приглашением на эвакуационный рейс получили и остальные женщины, которых нашли мертвыми.