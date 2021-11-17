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В Афганистане выросло производство наркотиков, фермеры могут еще больше увеличить объемы – ООН

Опийный мак в Афганистане выращивают фермеры
Опийный мак в Афганистане выращивают фермеры
Фото: ЕРА

В 2021 году объем производства опиума в Афганистане вырос на 8% и достиг 6,8 тыс. тонн. Об этом говорится в отчете, информация о котором опубликована 16 ноября на сайте ООН.

"В Управлении ООН по борьбе с наркотиками и преступностью предупреждают, что этот рост означает, что на рынки по всему миру поступит 320 тонн чистого героина. [...] Эта страна снабжает опиатами 80% всех потребителей в мире. В прошлом году 85% всего опиума было произведено в Афганистане", – говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировала глава управления Гада Вали.

"Новое исследование Управления ООН по наркотикам и преступности было завершено в июле. Сложившаяся в Афганистане ситуация требует срочного вмешательства международного сообщества. Необходимо в рамках поддержки ООН афганского народа добиться устойчивого сокращения незаконного выращивания и производства наркотиков, а также спроса на эту продукцию в мире", – считает она.

По подсчетам возглавляемого Вали ведомства, "прибыль от производства опиатов составила в 2021 году от $1,8 млрд до $2,7 млрд, а их продажа за пределами страны принесла гораздо больше доходов".

"Политическая нестабильность в Афганистане привела к росту цен на опиум, которые почти удвоились по сравнению с майскими показателями. Более высокие цены могут сподвигнуть фермеров еще более увеличить объемы производства", – объяснили представители ООН.

Контекст:

В 2021 году в Афганистане после вывода американских войск власть захватило движение "Талибан". Президент Афганистана Ашраф Гани бежал за границу.

В Афганистане происходит гуманитарный кризис. В частности, 25 октября исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли предупредил, что Афганистан находится на грани масштабного голода. По информации ООН, тысячи афганцев продают имущество и недвижимость, чтобы прокормить свои семьи.

Теги: ООН, Афганистан, наркотики, цены, доходы, героин, отчет, фермеры, продажа
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