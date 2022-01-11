В ООН призвали Вашингтон закрыть тюрьму, которая является "пятном на репутации правительства США"

Заявление приурочено к 20-й годовщине функционирования тюрьмы в Гуантанамо. В ООН отмечают, что "через нее прошли сотни человек, подозреваемых в причастности к террористическим организациям, в том числе к движению "Талибан" и "Аль-Каиде".

"20 лет практики произвольного задержания без суда, пыток или жестокого обращения неприемлемы для любого правительства, особенно для правительства, заявляющего о приверженности защите прав человека. [...] Несмотря на решительное, неоднократное и недвусмысленное осуждение работы этого ужасающего центра содержания под стражей и тюрьмы, а также связанных с ними судебных процессов, Соединенные Штаты продолжают содержать под стражей лиц, многим из которых так и не были предъявлены обвинения в совершении каких-либо преступлений", – говорится в заявлении.

Правозащитники подчеркнули, что Гуантанамо стало "беспрецедентно известным из-за систематического применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в отношении сотен мужчин, доставленных туда и лишенных своих основных прав".

Эксперты ООН по правам человека призвали Вашингтон закрыть тюрьму как "правовую черную дыру" и "пятно на репутации правительства США".