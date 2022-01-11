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В ООН призвали Вашингтон закрыть тюрьму, которая является "пятном на репутации правительства США"

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Тюрьму в Гуантанамо Белый дом планировал закрыть
Тюрьму в Гуантанамо Белый дом планировал закрыть
Фото: ЕРА

Соединенным Штатам следует закрыть тюрьму на военно-морской базе в заливе Гуантанамо на юго-западе Кубы. Об этом заявили эксперты Организации Объединенных Наций по правам человека, проинформировал 10 января сайт ООН.

Заявление приурочено к 20-й годовщине функционирования тюрьмы в Гуантанамо. В ООН отмечают, что "через нее прошли сотни человек, подозреваемых в причастности к террористическим организациям, в том числе к движению "Талибан" и "Аль-Каиде".

"20 лет практики произвольного задержания без суда, пыток или жестокого обращения неприемлемы для любого правительства, особенно для правительства, заявляющего о приверженности защите прав человека. [...] Несмотря на решительное, неоднократное и недвусмысленное осуждение работы этого ужасающего центра содержания под стражей и тюрьмы, а также связанных с ними судебных процессов, Соединенные Штаты продолжают содержать под стражей лиц, многим из которых так и не были предъявлены обвинения в совершении каких-либо преступлений", – говорится в заявлении.

Правозащитники подчеркнули, что Гуантанамо стало "беспрецедентно известным из-за систематического применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в отношении сотен мужчин, доставленных туда и лишенных своих основных прав".

Эксперты ООН по правам человека призвали Вашингтон закрыть тюрьму как "правовую черную дыру" и "пятно на репутации правительства США".

Контекст:

Тюрьма США на военно-морской базе в заливе Гуантанамо была открыта президентом Джорджем Бушем в 2002 году, туда были доставлены из Афганистана первые 20 человек, подозреваемые "в участии в боевых действиях на стороне исламских экстремистов" – талибов.

С 2002-го по 2006 год через нее прошли свыше 750 иностранцев, захваченных американскими войсками в ходе операций на территории Афганистана и Ирака. Все они, по утверждению американских военных, участвовали в операциях на стороне "Аль-Каиды" или движения "Талибан". Большинство из заключенных этой тюрьмы содержались в ней годами без предъявления обвинения или судебного разбирательства, так как не были обеспечены правами, которые применяются к гражданам в США. 

В феврале 2016 года тогдашний президент США Барак Обама представил план по закрытию тюрьмы Гуантанамо. Он заявил, что ее работа содействует пропаганде экстремистов, осложняет отношения США с ключевыми союзниками и истощает бюджет департамента оборонных ресурсов. Чтобы закрыть Гуантанамо, власти США запланировали определить возможности для передачи оставшихся осужденных на родину или в тюрьмы строгого режима на территории США.

В марте 2017 года на тот момент глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что 122 заключенных, которые содержались в тюрьме Гуантанамо и были выпущены администрацией Обамы, вернулись на поле боя, а в январе 2018 года он отменил решение о закрытии тюрьмы в Гуантанамо.

Пресс-служба нынешнего лидера США Джо Байдена объявляла о его намерении закрыть тюрьму Гуантанамо до конца президентского срока.

Теги: США, ООН, тюрьма, правозащитники, правительство, заключенные, террористы, Гуантанамо, талибы, обращение
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