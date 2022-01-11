В ООН призвали Вашингтон закрыть тюрьму, которая является "пятном на репутации правительства США"

Заявление приурочено к 20-й годовщине функционирования тюрьмы в Гуантанамо. В ООН отмечают, что "через нее прошли сотни человек, подозреваемых в причастности к террористическим организациям, в том числе к движению "Талибан" и "Аль-Каиде".
"20 лет практики произвольного задержания без суда, пыток или жестокого обращения неприемлемы для любого правительства, особенно для правительства, заявляющего о приверженности защите прав человека. [...] Несмотря на решительное, неоднократное и недвусмысленное осуждение работы этого ужасающего центра содержания под стражей и тюрьмы, а также связанных с ними судебных процессов, Соединенные Штаты продолжают содержать под стражей лиц, многим из которых так и не были предъявлены обвинения в совершении каких-либо преступлений", – говорится в заявлении.
Правозащитники подчеркнули, что Гуантанамо стало "беспрецедентно известным из-за систематического применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в отношении сотен мужчин, доставленных туда и лишенных своих основных прав".
Эксперты ООН по правам человека призвали Вашингтон закрыть тюрьму как "правовую черную дыру" и "пятно на репутации правительства США".
Тюрьма США на военно-морской базе в заливе Гуантанамо была открыта президентом Джорджем Бушем в 2002 году, туда были доставлены из Афганистана первые 20 человек, подозреваемые "в участии в боевых действиях на стороне исламских экстремистов" – талибов.
С 2002-го по 2006 год через нее прошли свыше 750 иностранцев, захваченных американскими войсками в ходе операций на территории Афганистана и Ирака. Все они, по утверждению американских военных, участвовали в операциях на стороне "Аль-Каиды" или движения "Талибан". Большинство из заключенных этой тюрьмы содержались в ней годами без предъявления обвинения или судебного разбирательства, так как не были обеспечены правами, которые применяются к гражданам в США.
В феврале 2016 года тогдашний президент США Барак Обама представил план по закрытию тюрьмы Гуантанамо. Он заявил, что ее работа содействует пропаганде экстремистов, осложняет отношения США с ключевыми союзниками и истощает бюджет департамента оборонных ресурсов. Чтобы закрыть Гуантанамо, власти США запланировали определить возможности для передачи оставшихся осужденных на родину или в тюрьмы строгого режима на территории США.
В марте 2017 года на тот момент глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что 122 заключенных, которые содержались в тюрьме Гуантанамо и были выпущены администрацией Обамы, вернулись на поле боя, а в январе 2018 года он отменил решение о закрытии тюрьмы в Гуантанамо.
Пресс-служба нынешнего лидера США Джо Байдена объявляла о его намерении закрыть тюрьму Гуантанамо до конца президентского срока.