В Афганистане назначили двух женщин главами роддома и медклиники. Это первые женщины на руководящих должностях при "Талибане"

Назначение женщин произошло вскоре после того, как западные политики потребовали от талибов улучшить ситуацию с правами женщин, чтобы разморозить активы Фото: EPA

Малалай Рахим стала директором роддома "Малалай" в Кабуле, а доктор Ариан (имя не уточняется) возглавила гинекологическую клинику "Шахра Ара".

Как отмечает UN News, роддом "Малалай" – один из самых загруженных роддомов в Кабуле. Смена власти и пришедшей за этим кризис сильно ударили по заведению, в нем не хватало оборудования, расходных материалов и медикаментов.

By the order of the Acting Prime Minister, Trainee Specialist Ms. Malalai Rahim has been appointed as the Director of Malalai Maternity Hospital across the country. We wish her success in her endeavors from the court of Almighty Allah. — Zabihullah (.. * * * ) (@Zabehulah_M33) February 1, 2022

On the proposal of the Ministry of Higher Education and with the approval of the Acting Prime Minister, Ms. Dr. Arian has been appointed as the Director of Shahra Ara Teaching Hospital. — Zabihullah (.. * * * ) (@Zabehulah_M33) February 1, 2022

AFP сообщает, что неделю назад делегация "Талибана" в Норвегии проводила переговоры с западными чиновниками. От талибов потребовали улучшить ситуацию с правами женщин, чтобы получить конфискованные активы и международную финансовую помощь.

После этого состоялись назначения, а 2 февраля талибы возобновили работу некоторых госуниверситетов – обучение могут возобновить и женщины. Но власти требуют, чтобы занятия мужчин и женщин проходили отдельно.