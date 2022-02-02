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В Афганистане назначили двух женщин главами роддома и медклиники. Это первые женщины на руководящих должностях при "Талибане"

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Назначение женщин произошло вскоре после того, как западные политики потребовали от талибов улучшить ситуацию с правами женщин, чтобы разморозить активы
Назначение женщин произошло вскоре после того, как западные политики потребовали от талибов улучшить ситуацию с правами женщин, чтобы разморозить активы
Фото: EPA

Находящееся при власти в Афганистане движение "Талибан" впервые назначило женщин на руководящие должности. Об этом объявил спикер "Талибана" Забихулла Муджахид.

Малалай Рахим стала директором роддома "Малалай" в Кабуле, а доктор Ариан (имя не уточняется) возглавила гинекологическую клинику "Шахра Ара".

Как отмечает UN News, роддом "Малалай" – один из самых загруженных роддомов в Кабуле. Смена власти и пришедшей за этим кризис сильно ударили по заведению, в нем не хватало оборудования, расходных материалов и медикаментов.

AFP сообщает, что неделю назад делегация "Талибана" в Норвегии проводила переговоры с западными чиновниками. От талибов потребовали улучшить ситуацию с правами женщин, чтобы получить конфискованные активы и международную финансовую помощь.

После этого состоялись назначения, а 2 февраля талибы возобновили работу некоторых госуниверситетов – обучение могут возобновить и женщины. Но власти требуют, чтобы занятия мужчин и женщин проходили отдельно.

Контекст:

"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает "ВВС News Україна". Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

В 2021 году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортомвозглавлять министерства и сниматься в теледрамах. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".

18 сентября телерадиокорпорация BBC сообщила, что движение "Талибан" исключило девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана.

29 октября правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: медицина, Афганистан, больница, Талибан, талибы, женщины, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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