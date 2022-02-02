В Афганистане назначили двух женщин главами роддома и медклиники. Это первые женщины на руководящих должностях при "Талибане"

Малалай Рахим стала директором роддома "Малалай" в Кабуле, а доктор Ариан (имя не уточняется) возглавила гинекологическую клинику "Шахра Ара".
Как отмечает UN News, роддом "Малалай" – один из самых загруженных роддомов в Кабуле. Смена власти и пришедшей за этим кризис сильно ударили по заведению, в нем не хватало оборудования, расходных материалов и медикаментов.
By the order of the Acting Prime Minister, Trainee Specialist Ms. Malalai Rahim has been appointed as the Director of Malalai Maternity Hospital across the country. We wish her success in her endeavors from the court of Almighty Allah.— Zabihullah (.. * * * ) (@Zabehulah_M33) February 1, 2022
On the proposal of the Ministry of Higher Education and with the approval of the Acting Prime Minister, Ms. Dr. Arian has been appointed as the Director of Shahra Ara Teaching Hospital.— Zabihullah (.. * * * ) (@Zabehulah_M33) February 1, 2022
AFP сообщает, что неделю назад делегация "Талибана" в Норвегии проводила переговоры с западными чиновниками. От талибов потребовали улучшить ситуацию с правами женщин, чтобы получить конфискованные активы и международную финансовую помощь.
После этого состоялись назначения, а 2 февраля талибы возобновили работу некоторых госуниверситетов – обучение могут возобновить и женщины. Но власти требуют, чтобы занятия мужчин и женщин проходили отдельно.
"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает "ВВС News Україна". Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.
В 2021 году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортом, возглавлять министерства и сниматься в теледрамах. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.
Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".
18 сентября телерадиокорпорация BBC сообщила, что движение "Талибан" исключило девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана.
29 октября правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.