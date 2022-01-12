"Талибан" потребовал от Узбекистана и Таджикистана вернуть афганские военные самолеты

"Наши самолеты, которые были угнаны в Таджикистан или Узбекистан, должны быть возвращены. Мы не допустим, чтобы наши самолеты оставались за границей или использовались этими странами. Наши будущие военно-воздушные силы не будут зависеть ни от одного государства", – заявил исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Мохаммад Якуб.

По данным TOLOnews, до прихода к власти талибов в Афганистане насчитывалось 164 боевых самолета, на сегодняшний день – 81. Утверждается, что большая часть из них была вывезена в другие государства.