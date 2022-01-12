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"Талибан" потребовал от Узбекистана и Таджикистана вернуть афганские военные самолеты

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Талибы утверждают, что большая часть афганских военных самолетов находится в других странах
Талибы утверждают, что большая часть афганских военных самолетов находится в других странах
Фото: EPA

Представители исламистского движения "Талибан" призвали власти Таджикистана и Узбекистана вернуть самолеты, которые ранее, по их данным, были угнаны в эти страны. Об этом 11 января сообщил телеканал TOLOnews.

"Наши самолеты, которые были угнаны в Таджикистан или Узбекистан, должны быть возвращены. Мы не допустим, чтобы наши самолеты оставались за границей или использовались этими странами. Наши будущие военно-воздушные силы не будут зависеть ни от одного государства", – заявил исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Мохаммад Якуб.

По данным TOLOnews, до прихода к власти талибов в Афганистане насчитывалось 164 боевых самолета, на сегодняшний день – 81. Утверждается, что большая часть из них была вывезена в другие государства.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Вывод американских войск начался в апреле 2021 года. Боевикам "Талибана" удалось взять под контроль практически всю страну к 15 августа, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

Однако на самом деле в провинциях Афганистана талибы вводят более жесткие правила, чем обещали, и реальное положение дел в стране резко контрастирует с попытками "Талибана" представить миру более умеренный и лояльный правам человека имидж своего режима, сообщила 29 октября правозащитная организация Human Rights Watch.

Теги: Афганистан, самолет, Узбекистан, ВВС, Таджикистан, Талибан, талибы, самолеты, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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