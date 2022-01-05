"Талибан" приказал афганским торговцам одеждой обезглавить манекены

Соответствующее решение издало министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. По мнению талибов, люди поклоняются манекенам как идолам, а Коран считает идолопоклонство непростительным грехом.

Несмотря на возражения владельцев магазинов, что им нужны манекены, глава местного отделения министерства пропаганды Азиз Рахман сказал, что в случае нарушения постановления они будут сурово наказаны.

Как отмечает New York Post, первоначально министерство приказало полностью убрать манекены, но владельцы магазинов взбунтовались и заявили, что это приведет к значительным финансовым потерям. Тогда ограничение решили смягчить.