"Ненужные институты". "Талибан" распустил избирательную комиссию Афганистана и два министерства

Талибы в августе взяли под контроль почти весь Афганистан, в том числе столицу Фото: EPA

Об этом 26 декабря сообщило Associated Press со ссылкой на заместителя пресс-секретаря правительства Афганистана Билала Карими.

Он назвал их "ненужными институтами для нынешней ситуации". По словам Карими, если в будущем возникнет необходимость в комиссиях, талибы восстановят их.

Комиссии были уполномочены проводить и контролировать выборы в стране, включая президентские, парламентские и выборы в провинциальные советы.

Комментируя ликвидированные министерства, Карими заявил, что они не нужны в нынешней структуре правительства.