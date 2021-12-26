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"Ненужные институты". "Талибан" распустил избирательную комиссию Афганистана и два министерства

Талибы в августе взяли под контроль почти весь Афганистан, в том числе столицу
Талибы в августе взяли под контроль почти весь Афганистан, в том числе столицу
Фото: EPA

Исламистское движение "Талибан" распустило избирательную комиссию Афганистана, комиссию по рассмотрению жалоб избирателей, а также министерство мира и министерство по парламентским делам.

Об этом 26 декабря сообщило Associated Press  со ссылкой на заместителя пресс-секретаря правительства Афганистана Билала Карими.

Он назвал их "ненужными институтами для нынешней ситуации". По словам Карими, если в будущем возникнет необходимость в комиссиях, талибы восстановят их.

Комиссии были уполномочены проводить и контролировать выборы в стране, включая президентские, парламентские и выборы в провинциальные советы.

Комментируя ликвидированные министерства, Карими заявил, что они не нужны в нынешней структуре правительства.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Вывод американских войск начался в апреле 2021 года. Боевикам "Талибана" удалось взять под контроль практически всю страну к 15 августа, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

Однако на самом деле в провинциях Афганистана талибы вводят более жесткие правила, чем обещали, и реальное положение дел в стране резко контрастирует с попытками "Талибана" представить миру более умеренный и лояльный правам человека имидж своего режима, сообщила 29 октября правозащитная организация Human Rights Watch.

Теги: выборы, Афганистан, Талибан, талибы
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