ООН выплатит Талибану почти $6 млн за гарантии безопасности – СМИ

Эти средства в следующем году направят, в основном, для субсидирования ежемесячной заработной платы боевикам "Талибана", охраняющим объекты ООН, и для предоставления им ежемесячного продовольственного пособия, говорится в документе.

ООН подчеркнула в документе, что после захвата власти талибами в стране проблемы с безопасностью, а также острая нехватка средств из-за прекращения международного финансирования.

Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак в электронном письме в ответ на вопросы Reuters не оспаривал содержание документа. По его словам, "ООН как работодатель обязана укреплять и, при необходимости, дополнять возможности принимающих государств в обстоятельствах, когда персонал ООН работает в небезопасных зонах".

Некоторые эксперты заявили, что предлагаемые платежи вызывают вопросы о том, нарушат ли они санкции США и ООН в отношении талибов и их высших руководителей, и сможет ли Организация Объединенных Наций обнаружить утечку средств на другие цели.