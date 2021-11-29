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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними". "Талибан" сделал заявление по поводу аннексированного Крыма

Лидер талибов считает анексию полуострова делом Украины и России
Лидер талибов считает анексию полуострова делом Украины и России
Фото: ЕРА

Радикальное исламистское движение "Талибан" ради сохранения дипломатических контактов с Россией поддерживает людей в Крыму, желающих жить в РФ. Об этом официальный представитель Исламского эмирата Афганистан и главный спикер "Талибана" Забихулла Муджахид заявил в интервью изданию Оctagon, опубликованном 28 ноября.

"Мы хотим иметь хорошие дипломатические контакты и всесторонние связи с Россией. Мы хотим, чтобы в регионе была стабильность, и не хотим, чтобы Россия воевала с какой-либо страной", - сказал Муджахид в интервью.

Анексию полуострова лидер талибов считает делом Украины и России.

"По поводу Крыма я хочу сказать, что это дело Украины и Москвы. Мы надеемся, что эта проблема скоро решится. Не дай бог, чтобы из-за этого случилась война в регионе и другие страны использовали это в своих целях. Это дестабилизирует регион", - заявил он.  

Муджахид также сообщил, что талибы поддерживают людей в Крыму, желающих жить в России.

"Мы на стороне людей, которые живут в Крыму, и нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними", - подчеркнул он.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Вывод американских войск начался в апреле 2021 года. Боевикам "Талибана" удалось взять под контроль практически всю страну к 15 августа, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

Однако на самом деле в провинциях Афганистана талибы вводят более жесткие правила, чем обещали, и реальное положение дел в стране резко контрастирует с попытками "Талибана" представить миру более умеренный и лояльный правам человека имидж своего режима, сообщила 29 октября правозащитная организация Human Rights Watch.

В ООН заявили, что страна после захвата талибами власти оказалась на грани голода.

2 ноября "Талибан" объявил о полном запрете использования в стране другой валюты, кроме афганской. Свое решение талибы объяснили "экономической ситуацией и национальными интересами".

Теги: Крым, Афганистан, аннексия, исламисты, Талибан, талибы
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