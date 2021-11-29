"Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними". "Талибан" сделал заявление по поводу аннексированного Крыма

"Мы хотим иметь хорошие дипломатические контакты и всесторонние связи с Россией. Мы хотим, чтобы в регионе была стабильность, и не хотим, чтобы Россия воевала с какой-либо страной", - сказал Муджахид в интервью.

Анексию полуострова лидер талибов считает делом Украины и России.

"По поводу Крыма я хочу сказать, что это дело Украины и Москвы. Мы надеемся, что эта проблема скоро решится. Не дай бог, чтобы из-за этого случилась война в регионе и другие страны использовали это в своих целях. Это дестабилизирует регион", - заявил он.

Муджахид также сообщил, что талибы поддерживают людей в Крыму, желающих жить в России.

"Мы на стороне людей, которые живут в Крыму, и нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними", - подчеркнул он.