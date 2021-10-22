Путин заговорил об исключении "Талибана" из перечня террористических организаций

"Мы все ожидаем от тех людей, от "Талибана", который контролирует сейчас, безусловно, ситуацию в Афганистане, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе. В зависимости от этого мы солидарно и будем принимать решение об исключении их из этого террористического списка – из списка террористических организаций. Мне кажется, что мы к этому подходим", – заявил Путин.
По его словам, позиция России "будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении".
"Но все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций", – добавил российский президент.
Такое заявление Путин сделал вскоре после того, как делегация талибов впервые посетила Москву после захвата власти в Афганистане, отмечает "Русская служба BBC". Переговоры с ними вел министр иностранных дел России Сергей Лавров. На встрече, среди прочего, поднимался вопрос международного признания талибов.
"Талибан" – исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещенное во многих странах мира. Первый раз представители "Талибана" пришли к власти в Афганистане в 1996 году и правили до 2001-го, пока США не ввели в страну свои войска.
В апреле 2021 года США начали выводить свои войска из Афганистана, и к 15 августа "Талибан" взял под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. 6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.
Официально Россия признает "Талибан" террористической организацией, но при этом ведет с ней переговоры. В июле представители группировки приезжали в Москву для переговоров с российской властью.