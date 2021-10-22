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Путин заговорил об исключении "Талибана" из перечня террористических организаций

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Путин: Мы все ожидаем от "Талибана", что ситуация в Афганистане будет развиваться в позитивном ключе
Путин: Мы все ожидаем от "Талибана", что ситуация в Афганистане будет развиваться в позитивном ключе
Фото: EPA

Россия готова исключить радикальное движение "Талибан" из перечня террористических организаций. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин во время заседания Валдайского дискуссионного клуба, текст заявления опубликован на сайте Кремля.

"Мы все ожидаем от тех людей, от "Талибана", который контролирует сейчас, безусловно, ситуацию в Афганистане, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе. В зависимости от этого мы солидарно и будем принимать решение об исключении их из этого террористического списка – из списка террористических организаций. Мне кажется, что мы к этому подходим", – заявил Путин.

По его словам, позиция России "будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении".

"Но все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций", – добавил российский президент.

Такое заявление Путин сделал вскоре после того, как делегация талибов впервые посетила Москву после захвата власти в Афганистане, отмечает "Русская служба BBC". Переговоры с ними вел министр иностранных дел России Сергей Лавров. На встрече, среди прочего, поднимался вопрос международного признания талибов.

Контекст:

"Талибан" – исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещенное во многих странах мира. Первый раз представители "Талибана" пришли к власти в Афганистане в 1996 году и правили до 2001-го, пока США не ввели в страну свои войска.

В апреле 2021 года США начали выводить свои войска из Афганистана, и к 15 августа "Талибан" взял под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

Официально Россия признает "Талибан" террористической организацией, но при этом ведет с ней переговоры. В июле представители группировки приезжали в Москву для переговоров с российской властью.

Теги: Россия, Владимир Путин, терроризм, Афганистан, Талибан, талибы, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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