Путин заговорил об исключении "Талибана" из перечня террористических организаций

Путин: Мы все ожидаем от "Талибана", что ситуация в Афганистане будет развиваться в позитивном ключе Фото: EPA

"Мы все ожидаем от тех людей, от "Талибана", который контролирует сейчас, безусловно, ситуацию в Афганистане, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе. В зависимости от этого мы солидарно и будем принимать решение об исключении их из этого террористического списка – из списка террористических организаций. Мне кажется, что мы к этому подходим", – заявил Путин.

По его словам, позиция России "будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении".

"Но все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций", – добавил российский президент.

Такое заявление Путин сделал вскоре после того, как делегация талибов впервые посетила Москву после захвата власти в Афганистане, отмечает "Русская служба BBC". Переговоры с ними вел министр иностранных дел России Сергей Лавров. На встрече, среди прочего, поднимался вопрос международного признания талибов.