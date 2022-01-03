Талибы вылили 3 тыс. литров алкоголя в реку в Кабуле

Продажа и употребление алкоголя в Афганистане были запрещены и до прихода талибов Фото: EPA

В твите сказано, что трех человек, которые продавали спиртные напитки, арестовали. На кадрах, опубликованных разведкой, показаны трое мужчин в наручниках, вокруг них стоят вооруженные автоматами талибы. Позже они выливают жидкость из синих бочек в канал.

"Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и продажи алкоголя", – сказал в видео, опубликованном GDI, один из талибов, его процитировало The Guardian.

Когда проводилась операция по выявлению алкоголя и когда он был уничтожен, в сообщении не утончили.

Продажа и употребление алкоголя в Афганистане были запрещены и до прихода талибов к власти, сейчас исламистское движение более жестко противостоит распространению спиртных напитков, отметило The Guardian.