В Санкт-Петербурге статую императора, похожую на Путина, обстреляли из пейнтбольного ружья

Видео акции 18 июня было опубликовано на YouTube-канале "Комитет Республиканцев-Социалистов", который взял на себя ответственность за ее проведение. Активисты назвали обстрел статуи "упражнением в деятельном антиимперализме" и "независимым высказыванием" по случаю завершения Петербургского международного экономического форума.
"Подходит к концу Петербургский международный экономический форум 2022 года. "Комитет Республиканцев-Социалистов" не мог проигнорировать столь важное событие и выступил на полях уважаемого саммита", – говорится в подписи к видео.
Как пишет "Бумага", статую Октавиана Августа установили на фасаде торгового центра Evropa в центре Санкт-Петербурга в 2019 году. Застройщик заявлял, что фигура римского императора, как и восемь других статуй, "олицетворяют девять европейских городов". Но, отмечало издание, черты лица Октавиана Августа напоминают президента РФ Владимира Путина.
До этой акции об организации "Комитет Республиканцев-Социалистов" не было упоминаний в СМИ. Видео акции – первое видео, опубликованное на YouTube-канале.
25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 15-го по 18 июня в Санкт-Петербурге на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.