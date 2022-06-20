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В Санкт-Петербурге статую императора, похожую на Путина, обстреляли из пейнтбольного ружья

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В Санкт-Петербурге активисты провели "упражнение в деятельном антиимпериализме"
В Санкт-Петербурге активисты провели "упражнение в деятельном антиимпериализме"
Скриншот: Комитет Республиканцев-Социалистов / YouTube

Статую римского императора Октавиана Августа, установленную в Санкт-Петербурге, обстреляли из пейнтбольного ружья. Об этом 19 июня сообщил Telegram-канал издания “Бумага“.

Видео акции 18 июня было опубликовано на YouTube-канале "Комитет Республиканцев-Социалистов", который взял на себя ответственность за ее проведение. Активисты назвали обстрел статуи "упражнением в деятельном антиимперализме" и "независимым высказыванием" по случаю завершения Петербургского международного экономического форума.

"Подходит к концу Петербургский международный экономический форум 2022 года. "Комитет Республиканцев-Социалистов" не мог проигнорировать столь важное событие и выступил на полях уважаемого саммита", – говорится в подписи к видео.

ВИДЕО
Видео: Комитет Республиканцев-Социалистов / YouTube
Контекст:

Как пишет "Бумага", статую Октавиана Августа установили на фасаде торгового центра Evropa в центре Санкт-Петербурга в 2019 году. Застройщик заявлял, что фигура римского императора, как и восемь других статуй, "олицетворяют девять европейских городов". Но, отмечало издание, черты лица Октавиана Августа напоминают президента РФ Владимира Путина.

До этой акции об организации "Комитет Республиканцев-Социалистов" не было упоминаний в СМИ. Видео акции – первое видео, опубликованное на YouTube-канале.

25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 15-го по 18 июня в Санкт-Петербурге на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Теги: Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург, акции, скульптура, ПМЭФ
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