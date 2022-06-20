В Санкт-Петербурге статую императора, похожую на Путина, обстреляли из пейнтбольного ружья

Видео акции 18 июня было опубликовано на YouTube-канале "Комитет Республиканцев-Социалистов", который взял на себя ответственность за ее проведение. Активисты назвали обстрел статуи "упражнением в деятельном антиимперализме" и "независимым высказыванием" по случаю завершения Петербургского международного экономического форума.

"Подходит к концу Петербургский международный экономический форум 2022 года. "Комитет Республиканцев-Социалистов" не мог проигнорировать столь важное событие и выступил на полях уважаемого саммита", – говорится в подписи к видео.

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Видео: Комитет Республиканцев-Социалистов / YouTube