Токаев при Путине заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются

Отвечая на вопрос о войне в Украине, Токаев отметил, что право наций на самоопределение противоречит принципу территориальной целостности государств, и заявил, что "если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств".

"Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию и, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", – объяснил президент Казахстана.

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Видео: Сагидулла Сыздыков / YouTube