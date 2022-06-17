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Токаев при Путине заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются

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Токаев заявил о противоречии между территориальной целостностью и правом на самоопределение
Токаев заявил о противоречии между территориальной целостностью и правом на самоопределение
Фото: ЕРА

17 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в присутствии президента России Владимира Путина, что Казахстан не признает так называемые "ЛДНР". Видео эпизода опубликовал в YouTube пользователь Сагидулла Сыздыков.

Отвечая на вопрос о войне в Украине, Токаев отметил, что право наций на самоопределение противоречит принципу территориальной целостности государств, и заявил, что "если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств".

"Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию и, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", – объяснил президент Казахстана.

ВИДЕО
Видео: Сагидулла Сыздыков / YouTube
Контекст:

Одной из причин вторжения в Украину российские власти, в том числе Путин, называли ситуацию на Донбассе.

Перед этим главари незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой помочь "в отражении агрессии" якобы со стороны Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Донецк, Луганск, ООН, Казахстан, война, Донбасс, агрессия, вторжение, ДНР, война России против Украины, президент, ЛНР, война на Донбассе, ЛДНР, Касым-Жомарт Токаев
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