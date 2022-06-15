На экономическом форуме в Петербурге презентовали робота Дуняшу. Невзоров высмеял новинку, назвав переделанной секс-куклой

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров 15 июня в Telegram заметил, что "гордостью ПМЭФ" стала технология, давно вышедшая из моды в Европе.

"Пять лет назад такие механические тетки украшали каждый второй гипермаркет Европы. Они рекламировали чипсы и бекон, но из респектабельной торговли давно ушли в прошлое", – утверждает Невзоров.

По информации телеведущего, "этими штуками" в настоящее время занимается компания ABYSS CREATIONS, cоздающая контактные разговаривающие ростовые секс-куклы.

"Одна из них, наспех переделанная (из-за чего и появились характерные "движения паралитика"), стала главной гордостью ПМЭФ в Петербурге", – отреагировал Невзоров на популярность Дуняши.

В то же время согласно информации, опубликованной на сайте пермской компании Promobot, Дуняша – ее авторская разработка. "Робот-кассир с гиперреалистичной внешностью" создан на базе новой модели дроида Robo-C-2 от Promobot и является частью кибер-кафе "Дуняша". Первое такое кафе уже полтора месяца работает в Перми.

Кибер-буфетчица, утверждают ее создатели, общается с посетителями, быстро обслуживает клиентов и не имеет аналогов на рынке, а за счет вау-эффектов повышает средний чек покупки. Дуняша предлагает клиентам мороженое, кофе, газировку, поддерживает простой диалог, говорит комплименты и соглашается сделать селфи.

Как уточняет "Газета.ru", прототипом внешности стала победительница конкурса красоты "Миссис Пермь" Диана Габдуллина, которая завоевала этот титул в 2014 году.

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Видео: Promobot Russia / Youtube