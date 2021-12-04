Британская компания создала робота с лицом, способным проявлять эмоции. Видео

Робот продемонстрировал в том числе удивление Скриншот: Engineered Arts / YouTube

Разработчики считают Ameca "самым продвинутым в мире роботом в форме человека, в котором собраны передовые технологии робототехники".

На видео робот продемонстрировал, в частности, такие эмоции, как удивление и улыбка.