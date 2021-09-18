Робот Boston Dynamics будет следить за безопасностью на заводе Hyundai в Южной Корее

Service Robot – это модифицированная версия робота Spot с искусственным интеллектом, автономной навигацией и технологиями удаленного управления.

Устройство с помощью тепловизора может выявлять людей, отслеживать повышение температуры до опасных значений и высчитывать риски возникновения пожара. Также он может определять, открыты ли двери.

Роботом можно дистанционно управлять через защищенную веб-страницу, которая обеспечивает прямую трансляцию его перемещений по предприятию, позволяя офисному персоналу удаленно наблюдать за промышленными зонами. Технология искусственного интеллекта робота также позволяет роботу обнаруживать опасности и отправлять сигналы тревоги менеджерам.

Четвероногий робот может перемещаться в узких пространствах, а также определять слепые зоны, которые трудно увидеть человеческим глазом.

В рамках пилотной эксплуатации на заводе Kia в Южной Корее компания Hyundai будет использовать робота для ночного патрулирования и создания более безопасных условий для рабочих. Hyundai также проверит концепцию робота и оценит его эффективность, прежде чем расширять зоны патрулирования и рассматривать дополнительное развертывание на других промышленных объектах.