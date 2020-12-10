ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Во Львове робот Da Vinci прооперировал первого пациента

Во львовской больнице скорой помощи робот-хирург без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы. Об этом сообщил директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.

Действиями робота руководил хирург Львовской больницы скорой помощи
Действиями робота руководил хирург Львовской больницы скорой помощи
Фото: Oleg Samchuk / Facebook

Во Львове 9 декабря робот-хирург Da Vinci прооперировал 50-летнего пациента, у которого была грыжа диафрагмы. Об этом написал в Facebook директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.

"С помощью робота-хирурга Da Vinci в нашей больнице ликвидирована грыжа диафрагмы. И это фантастика! Все сделано без единого разреза, только через проколы", – написал он.

Операцию провели жителю города Броды Львовской области. У мужчины было подозрение  на кишечно-желудочное кровотечение. Обследование показало большое отверстие между брюшной и грудинной полостями. Часть желудка сместилась в грудную клетку, поэтому было принято решение об операции, сообщил Самчук.

"Хирург во время вмешательства был в нескольких метрах от пациента. Благодаря камере, которая транслировала изображение, и четырем рукам робота, которыми врач руководил на расстоянии, тот безупречно устранил проблему и даже сделал пластику", – отметил директор больницы. 

Пациент в сознании, операция прошла успешно.

https://www.facebook.com/ulyana.samchuk/posts/3589317607817388

Теги: Львов, больница, робот, операция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ахеджакова: Дура! Идиотка! У меня такие были встречи! Как я могла это не записывать?
  Ахеджакова: Дура! Идиотка! У меня такие были встречи! Как я могла это не записывать?
"Петросян превзошел сам себя". Пасынок Джигарханяна оскорбил юмориста после заявления о сгнившем в постели актере
"Петросян превзошел сам себя". Пасынок Джигарханяна оскорбил юмориста после заявления о сгнившем в постели актере
  "Говорить, что ей не нужна была эта победа – лицемерно". Санина откровенно высказалась о победительнице "Танцев со звездами" Димопулос
  "Говорить, что ей не нужна была эта победа – лицемерно". Санина откровенно высказалась о победительнице "Танцев со звездами" Димопулос
Умер звезда сериалов "Две судьбы", "Глухарь", "Марш Турецкого" Самойлов
Умер звезда сериалов "Две судьбы", "Глухарь", "Марш Турецкого" Самойлов
Продюсер "Иванушек International" рассказал о причинах многолетней алкогольной зависимости Григорьева-Аполлонова
Продюсер "Иванушек International" рассказал о причинах многолетней алкогольной зависимости Григорьева-Аполлонова
"Крылья это не рога, Юра!". В Instagram обсуждают странный снимок мужа Осадчей
"Крылья – это не рога, Юра!". В Instagram обсуждают странный снимок мужа Осадчей
Панеттьери показала торт, который заказала по случаю шестилетия дочери
Панеттьери показала торт, который заказала по случаю шестилетия дочери
"Девчата все скромные, нарядные". Галкин показал своих подруг из прошлого
"Девчата все скромные, нарядные". Галкин показал своих подруг из прошлого
  "Лучше бы Леша тогда шел на "Танцы со звездами", если хочет новую аудиторию". Педан прокомментировал желание Потапа сотрудничать с Бузовой
  "Лучше бы Леша тогда шел на "Танцы со звездами", если хочет новую аудиторию". Педан прокомментировал желание Потапа сотрудничать с Бузовой
"Несколько раз я хотела все бросить и вернуться". Пережившая измену Королева рассказала правду о своем побеге из Москвы
"Несколько раз я хотела все бросить и вернуться". Пережившая измену Королева рассказала правду о своем побеге из Москвы
Умер известный советский актер Езепов, сыгравший в фильмах "Хождение по мукам", "Зонтик для новобрачных", "Битва за Москву"
Умер известный советский актер Езепов, сыгравший в фильмах "Хождение по мукам", "Зонтик для новобрачных", "Битва за Москву"
Королева Елизавета II впервые с начала пандемии вышла в свет с другими членами своей семьи
Королева Елизавета II впервые с начала пандемии вышла в свет с другими членами своей семьи
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Даже если были грешки, не обязательно, чтобы кто-то знал". Климашенко рассказал, был ли у него роман с Tayanna
"Даже если были грешки, не обязательно, чтобы кто-то знал". Климашенко рассказал, был ли у него роман с Tayanna
Беременная Фролова показала свою первую тренировку по fly-йоге
Беременная Фролова показала свою первую тренировку по fly-йоге
  "Тогда никто этому внимания не уделял". Бронюк думает, что переболел COVID-19 еще до начала пандемии
  "Тогда никто этому внимания не уделял". Бронюк думает, что переболел COVID-19 еще до начала пандемии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
"Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS