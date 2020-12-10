Во Львове робот Da Vinci прооперировал первого пациента

Во львовской больнице скорой помощи робот-хирург без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы. Об этом сообщил директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.

Во Львове 9 декабря робот-хирург Da Vinci прооперировал 50-летнего пациента, у которого была грыжа диафрагмы. Об этом написал в Facebook директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.

"С помощью робота-хирурга Da Vinci в нашей больнице ликвидирована грыжа диафрагмы. И это фантастика! Все сделано без единого разреза, только через проколы", – написал он.

Операцию провели жителю города Броды Львовской области. У мужчины было подозрение на кишечно-желудочное кровотечение. Обследование показало большое отверстие между брюшной и грудинной полостями. Часть желудка сместилась в грудную клетку, поэтому было принято решение об операции, сообщил Самчук.

"Хирург во время вмешательства был в нескольких метрах от пациента. Благодаря камере, которая транслировала изображение, и четырем рукам робота, которыми врач руководил на расстоянии, тот безупречно устранил проблему и даже сделал пластику", – отметил директор больницы.

Пациент в сознании, операция прошла успешно.