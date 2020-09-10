Во Львовской области двухлетняя девочка проглотила 36 магнитных шариков

Как рассказала хирург Львовской областной детской больницы "Охматдет" Оксана Горбач, двухлетняя жительница Дрогобыча проглотила шарики диаметром 4 мм, похожие на детали магнитного конструктора.

6 сентября во Львовской областной детской больнице "Охматдет" прооперировали двухлетнюю жительницу Дрогобыча, которая проглотила 36 магнитных шариков, пишет Zaxid.net.

Первые девять шариков девочка проглотила 4 сентября, еще 27 – на следующий день, тогда же она и рассказала родителям о случившемся, сообщила изданию хирург больницы Оксана Горбач.

"Девять шариков, которые ребенок проглотил в пятницу, образовали цепочку, потому что было сильное магнитное поле. И они прошли из желудка в тонкий кишечник. А те 27 магнитных шариков, которые ребенок проглотил в субботу, образовали неправильный круг и их срочно надо было доставать. Шарики были диаметром 4 мм, скорее всего, из какого конструктора", – рассказала она.

Как пишет издание, маленькую жительницу Дрогобыча прооперировали через несколько часов после госпитализации.

Фото: zaxid.net

"Сначала нам не удавалось. Шарики круглые, скользкие, постоянно соскакивали с эндоскопических петель, других приспособлений. Но врач Олег Кочеркевич – очень опытный эндоскопист. Впоследствии мы один за другим получили 27 шариков. Те девять, попавших в кишечник, вышли естественным путем", – рассказала Горбач.