В Черниговской области в пожаре погиб двухлетний ребенок

Сегодня ночью в результате пожара в селе Дуболуговка в Черниговской области погибло два человека, среди них – маленький ребенок.

Этой ночью на пожаре в жилом доме в Черниговской области погибло два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"30 августа в 1.33 в селе Дуболуговка Нежинского района возник пожар в частном жилом доме и хозяйственном здании, в результате которого погибло два человека, из них – один ребенок 2018 года рождения", – говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали около 6.00. Огонь уничтожил хозяйственное здание, кровлю и перекрытие жилого дома, отметили в ГСЧС.