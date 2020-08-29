В Каменском 15-летний подросток застрелил ровесника – полиция

По данным полиции Днепропетровской области, в голову 15-летнему знакомому его ровесник выстрелил случайно.

Вечером 28 августа в Каменском Днепропетровской области в результате неосторожного обращения с оружием погиб 15-летний подросток. Об этом 29 августа проинформировала полиция области.

"Полицейские установили, что 28 августа около 20.30 15-летний подросток взял в руки охотничье ружье родственника, которое лежало на шкафу, за пределами сейфа. Во время неосторожного обращения с оружием мальчик случайно выстрелил в сторону приятеля. В результате 15-летний парень получил смертельное ранение головы и погиб на месте", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что подросток, "демонстрируя дядино оружие", направил его в сторону товарища, "после чего раздался выстрел".

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

"Днепр Оперативный" сообщает, что подростки пришли в дом родственника одного из них, чтобы покормить животных в связи с отсутствием хозяев.

"Парень нашел ружье и, подумав, что оно не заряжено, направил в сторону своего друга. В результате неосторожного обращения с оружием подросток выстрелил из охотничьего ружья прямо в голову своему другу... Парень сразу же сообщил о случившемся в полицию", – рассказало издание.