В Одессе 12-летний подросток за рулем автомобиля BMW, убегая от полиции, попал в ДТП

В Одессе, на улице Святослава Рихтера, патрульные полицейские заметили машину, которая двигалась в направлении улицы Центральный аэропорт с нарушением правил дорожного движения, сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области.

В полиции сообщили, что подросток совершил девятое правонарушение за этот год Фото: Патрульна поліція Одеської області / Facebook

В Одессе 12-летний подросток за рулем BMW, ключи от которого украл у знакомого, убегал от полицейских, игнорируя красный свет светофоров и дорожные знаки, после чего попал в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области на своей странице в Facebook.

"Около 22.00 3 июня патрульные полицейские на улице Святослава Рихтера заметили машину, которая двигалась в направлении улицы Центральный аэропорт. На требование остановить авто водитель не реагировал и всячески нарушал правила дорожного движения, создавал аварийные обстоятельства другим участникам дорожного движения, проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, не выполнял требования дорожных знаков и разметки", – говорится в заявлении.

Правоохранители преследовали машину и передавали направление движения BMW в радиоэфир, чтобы отвести другие транспортные средства и предупредить пешеходов.

После чего во время поворота водитель не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, и автомобиль остановился.

Отмечается, что за рулем оказался 12-летний подросток.

На место задержания вызвали родителей, следственно-оперативную группу и представителей ювенальной превенции. Транспортное средство доставлено на штрафплощадку.

На сайте полиции уточнили, что на счету молодого человека уже есть одно незаконное завладение транспортным средством, а также кражи телефонов, кошельков, денег и велосипеда. Сейчас досудебное расследование завершено в восьми производствах, они на рассмотрении в суде, где решается вопрос о применении к парню мер воспитательного характера.

После последнего правонарушения будет решаться вопрос о помещении подростка в специализированное учреждение воспитательного типа, а его мать возможно будет привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях девятый раз за этот год.

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Видео: Поліція Одещини / YouTube



