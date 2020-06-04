Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Одессе 12-летний подросток за рулем автомобиля BMW, убегая от полиции, попал в ДТП

В Одессе, на улице Святослава Рихтера, патрульные полицейские заметили машину, которая двигалась в направлении улицы Центральный аэропорт с нарушением правил дорожного движения, сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
В полиции сообщили, что подросток совершил девятое правонарушение за этот год
В полиции сообщили, что подросток совершил девятое правонарушение за этот год
Фото: Патрульна поліція Одеської області / Facebook

В Одессе 12-летний подросток за рулем BMW, ключи от которого украл у знакомого, убегал от полицейских, игнорируя красный свет светофоров и дорожные знаки, после чего попал в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области на своей странице в Facebook.

"Около 22.00 3 июня патрульные полицейские на улице Святослава Рихтера заметили машину, которая двигалась в направлении улицы Центральный аэропорт. На требование остановить авто водитель не реагировал и всячески нарушал правила дорожного движения, создавал аварийные обстоятельства другим участникам дорожного движения, проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, не выполнял требования дорожных знаков и разметки", – говорится в заявлении.

Правоохранители преследовали машину и передавали направление движения BMW в радиоэфир, чтобы отвести другие транспортные средства и предупредить пешеходов.

После чего во время поворота водитель не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, и автомобиль остановился.

Отмечается, что за рулем оказался 12-летний подросток.

На место задержания вызвали родителей, следственно-оперативную группу и представителей ювенальной превенции. Транспортное средство доставлено на штрафплощадку.

https://www.facebook.com/odesapolice/posts/3080461408680750

На сайте полиции уточнили, что на счету молодого человека уже есть одно незаконное завладение транспортным средством, а также кражи телефонов, кошельков, денег и велосипеда. Сейчас досудебное расследование завершено в восьми производствах, они на рассмотрении в суде, где решается вопрос о применении к парню мер воспитательного характера.

После последнего правонарушения будет решаться вопрос о помещении подростка в специализированное учреждение воспитательного типа, а его мать возможно будет привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях девятый раз за этот год.

ВИДЕО
Видео: Поліція Одещини / YouTube


Теги: транспорт, Одесса, ДТП, автомобили, полиция, авария, штраф, запрет, молодежь, BMW, правоохранители, задержание, полицейский, подростки, Нацполиция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Во-первых, это красиво". Рыбчинский показал "мамины ножки в лабутенах"
"Во-первых, это красиво". Рыбчинский показал "мамины ножки в лабутенах"
Сын Тарабаровой во время съемок засунул в рот пластилин
Сын Тарабаровой во время съемок засунул в рот пластилин
"Как же я скучал по тебе". Лорак и Лазарев показали, как радуются встрече во время карантина
"Как же я скучал по тебе". Лорак и Лазарев показали, как радуются встрече во время карантина
"Спасибо за все, кукушечка". Певица MamaRika показала свою маму
"Спасибо за все, кукушечка". Певица MamaRika показала свою маму
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS