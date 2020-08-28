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В ГСЧС предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о наступлении режима чрезвычайной пожароопасности в южных, восточных, большинстве центральных областей Украины и в аннексированном Крыму.

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Спасатели запретили разводить костры в лесах в последние дни августа
Спасатели запретили разводить костры в лесах в последние дни августа
Фото: depositphotos.com

В большинстве областей Украины в ближайшие дни ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупредили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации спасателей, такой режим 28–30 августа следует ожидать в южных, восточных, большинстве центральных областей и в аннексированном Крыму.

Спасатели напомнили, что во время пожароопасного периода запрещено разводить костры в лесу и лесопосадках, заезжать на автомобиле в лес, курить в лесу и охотиться с огнестрельным оружием.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/4618529391498258

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в июле в Киеве было восемь дней с температурой воздуха выше 30 °С. Среднемесячная температура воздуха поднималась выше климатической нормы на 2,6 °С.

Теги: погода, пожар, климат, ГСЧС, спасатели, температура
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