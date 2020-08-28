В ГСЧС предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

В большинстве областей Украины в ближайшие дни ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупредили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По информации спасателей, такой режим 28–30 августа следует ожидать в южных, восточных, большинстве центральных областей и в аннексированном Крыму.
Спасатели напомнили, что во время пожароопасного периода запрещено разводить костры в лесу и лесопосадках, заезжать на автомобиле в лес, курить в лесу и охотиться с огнестрельным оружием.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в июле в Киеве было восемь дней с температурой воздуха выше 30 °С. Среднемесячная температура воздуха поднималась выше климатической нормы на 2,6 °С.