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ОБЩЕСТВО

В Тернопольской области роженица выбросила ребенка в туалет и ушла спать – полиция

Родственники жительницы Кременецкого района утверждают, что не знали о беременности из-за полного телосложения роженицы и ее работы в поле "до последнего", отметили в полиции Тернопольской области.

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Экспертиза определит, родился ли ребенок живым
Экспертиза определит, родился ли ребенок живым
Фото: pixabay.com

Жительница одного из сел Кременецкого района Тернопольской области родила мальчика и выбросила его в дворовой туалет. Об этом 22 августа проинформировала в Facebook полиция области.

"Мертвого новорожденного ребенка нашли правоохранители в дворовом туалете. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий стало известно, что жительница Кременещины родила, вероятно, в ночь с 18-го на 19 августа. Мужу ничего не рассказала, выбросила ребенка в дворовой туалет и легла дальше спать. 21 августа она вышла на работу, где ей стало плохо", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что женщину 1986 года рождения в больницу с послеродовыми травмами и сильным кровотечением привез муж.

"Пострадавшую прооперировали. Врачи сообщили, что женщина на днях рожала. Последняя в родах не сознавалась, и об отсутствии ребенка медики сообщили на линию "102". Родственники утверждают, что о беременности не догадывались, потому что женщина полного телосложения и она до последнего работала в поле", – отметили в полиции.

По их данным, семья женщины обеспеченная. Они с мужем воспитывают детей 13 и 15 лет.

Уголовное производство полиция открыла по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Экспертиза должна установить, родился ли ребенок живым.

https://www.facebook.com/gynp.ternopil/posts/3183244308463976

Теги: убийство, полиция, больница, Тернопольская область, экспертиза, дети, медики, уголовное производство, мальчик, ребенок, туалет
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