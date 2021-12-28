В США создали робота-повара. Он помогает военным

Робот Альфред был разработан в том числе для того, чтобы снизить риск передачи микробов Фото: travis.af.mil

Об этом 26 декабря сообщило издание Stars and Stripes.

Альфреда построила бостонская компания Dexai Robotics. На военной базе он работает на салат-баре, выполняя заказы военнослужащих. Как сказано на сайте разработчиков, на каждый ингредиент манипулятор тратит восемь секунд, приготовление всего салата занимает несколько минут.

Видео процесса приготовления греческого салата, опубликовано в Twitter компании.

Watch as Alfred the robotic sous chef plates up a perfect Greek salad in just a couple minutes. More than just good food, it's good sense: let Alfred do the cooking as you sit back and relax - or dance along to the rhythm!#robotics * #automation #tech #foodautomation #foodtech pic.twitter.com/HXzgsROSg2 — Dexai Robotics (@DexaiRobotics) November 9, 2021

Робот использует специализированное машинное зрение и другие программы для распознавания ингредиентов, выбора и зачерпывания продуктов с помощью отдельной посуды и укладки порций в контейнер, система отслеживает запасы и может предупредить, когда какой-нибудь из продуктов будет заканчиваться.

Согласно контракту между компанией-разработчиком и американским агентством оборонной логистики, испытание робота продлится до 26 апреля, если оно будет успешным, на других базах появится еще 10 таких манипуляторов.