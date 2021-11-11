В Украине будут строить боевых роботов – "Укроборонпром"

Роботы предназначены для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач Фото: ukroboronprom.com.ua

Реализация проекта "Мобильные боевые роботы" будет результатом сотрудничества киевского предприятия "Меридиан", которое входит в состав "Укроборонпрома", команды разработчиков боевых роботов и ООО "Инновационный холдинг Sikorsky Challenge".

Сегодня стороны подписали договор о сотрудничестве. Sikorsky Challenge обеспечит маркетинговое сопровождение, а завод "Укроборонпрома" – серийное производство, говорится в релизе.

Мобильные боевые роботы – это безэкипажные наземные боевые машины, предназначенные для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в частности огневой поддержки и разминирования.

Как сказано в сообщении "Укроборонпрома", это первая из пяти инновационных отечественных идей для оборонной сферы, которые намерен реализовать концерн.

"Проекты были отобраны среди финалистов конкурса стартапов Sikorsky Challenge-2021, созданных украинскими учеными и изобретателями. Эти разработки прошли предварительный отбор, во время которого специалисты оценивали их инновационность, технологическую завершенность, возможность развертывания производства на мощностях "Меридиана", – говорится в релизе.

Директор по развитию "Меридиана" Ольга Руденко рассказала, что еще четыре проекта касаются противодействия враждебным беспилотникам, разминирования территорий с помощью дронов, сетевых технологий интеллектуального видеомониторинга воздушного пространства в видимом и инфракрасном диапазонах частот и высокоточного наведения средств поражения воздушных объектов, а также создания экономического электродвигателя.

Точной даты запуска этих проектов она не сообщила.