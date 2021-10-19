"Укрспецэкспорт" отправил в США украинский танк "Оплот". СМИ узнали его стоимость

По данным СМИ, контракт на поставку "Оплота" в США был подписан в 2018 году Фото: ukroboronprom.com.ua

Генеральный директор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря рассказал, что танк отправили в США в рамках выполнения контракта на его изготовление и отгрузку между спецэкспортером и американским заказчиком.

Суммы контракта не раскрывают. По данным украинского специализированного издания Defence Express, Пентагон заказал этот танк еще в 2018 году. Его стоимость, по информации сайта, составила $7 млн. Defence Express пишет, что это топовая продажная стоимость этого танка, так как Таиланду Украина продавала его за $4,9 млн.