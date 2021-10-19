Министры обороны Украины и США обсудили методы усиления безопасности в Черном море

По словам Тарана, представители двух стран уже проводят целевые консультации Фото: ЕРА

"Мы обсудили вопросы по организации взаимодействия двух стран для усиления безопасности в Черном море. В частности, меры противодействия агрессии РФ, которая создает опасность судоходству, экономической деятельности и провоцирует новые конфликты", – сказал Таран.

По его словам, представители двух стран проводят целевые консультации по данному вопросу.

Остин приехал в Украину в рамках сотрудничества по документам, подписанным Минобороны Украины и Пентагоном в августе этого года, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября.