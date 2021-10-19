Министры обороны Украины и США обсудили методы усиления безопасности в Черном море

"Мы обсудили вопросы по организации взаимодействия двух стран для усиления безопасности в Черном море. В частности, меры противодействия агрессии РФ, которая создает опасность судоходству, экономической деятельности и провоцирует новые конфликты", – сказал Таран.
По его словам, представители двух стран проводят целевые консультации по данному вопросу.
Остин приехал в Украину в рамках сотрудничества по документам, подписанным Минобороны Украины и Пентагоном в августе этого года, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
О том, что НАТО будет наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе, в конце 2020 года говорил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он объяснял необходимость таких действий тем, что РФ увеличивает свое военное присутствие в Крыму.
За более чем семь лет оккупации РФ Крым превратился в военную базу, сказал 23 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский.
"Украинский Крым был гарантией региональной стабильности, а сейчас это, можно сказать, пороховая бочка. С начала оккупации Москва втрое увеличила военное присутствие на полуострове. Из всемирно известного курорта Крым превратился в военную базу, стал плацдармом для расширения влияния РФ на регион Черного моря. Крым превратился в территорию, где грубо и систематически нарушаются права и свободы человека", – заявил он на учредительном саммите Крымской платформы.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина и НАТО в тесном сотрудничестве способны восстановить безопасность в Черном море, которую нарушила Россия.