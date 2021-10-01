В Гонконге создали миниатюрного робопса Mini Pupper

Размеры робота – 209 мм в длину, 109 мм в ширину и 165 мм в высоту, его вес – 560 г.

Как отмечает издание, в первую очередь он будет интересен для программистов, поскольку доступен в комплекте с открытым исходным кодом, который пользователи собирают сами. При этом также есть и полностью собранный вариант.

Фото: mangdang.net



Робота можно предварительно запрограммировать или управлять им дистанционно в режиме реального времени, а его встроенный микропроцессор Raspberry Pi 4B совместим с операционными системами Ubuntu и ROS.

Он также может быть оснащен сторонними устройствами, такими как модуль LiDAR для сканирования и картографирования своего окружения и камерой с датчиком глубины для идентификации и отслеживания объектов.

Фото: mangdang.net



У робопса есть LCD-экран, который можно запрограммировать для изображения различных эмоций. Одна 30-минутная зарядка батареи аппарата емкостью 800 мегаампер в час позволяет роботу быть активным в течение примерно 25 минут. Mini Pupper может ходить различной походкой, прыгать или бежать рысью.

Фото: mangdang.net



Робота можно приобрести в компании Kickstarter за $589 (примерно 15 тыс. грн) по ссылке.