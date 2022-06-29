Российские оккупанты 11 сентября планируют провести псевдореферендум об аннексии Донецкой области – советник мэра Мариуполя

Об этом 28 июня в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко.

"Оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и комиссии по проведению и передали их в частности комитетам самоорганизации населения. Готовят проведение под празднование освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Одновременно с советским "Днем города Мариуполь". Символизм во всем", – написал Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В администрации президента РФ хотят объединить временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе России, написала 9 июня "Медуза" со ссылкой на три источника в Кремле. По данным источников, одной из возможных дат проведения псевдореферендумов о "присоединении" называлось 11 сентября (день голосования на выборах губернаторов в России).

В Минобороны сообщили 24 июня, что РФ не отказалась от планов провести "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.

По словам главы ОВА Павла Кириленко, по состоянию на 22 июня под контролем украинской власти и украинских военных остается 45% территорий Донецкой области, где продолжаются бои с российской армией.