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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты 11 сентября планируют провести псевдореферендум об аннексии Донецкой области – советник мэра Мариуполя

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Оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и комиссии по проведению псевдореферендума в Донецкой области, отметил Андрющенко (фото иллюстративное)
Оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и комиссии по проведению псевдореферендума в Донецкой области, отметил Андрющенко (фото иллюстративное)
Фото: EPA

Так называемый "референдум" об аннексии Донецкой области в Россию назначен на 11 сентября.

Об этом 28 июня в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко.

"Оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и комиссии по проведению и передали их в частности комитетам самоорганизации населения. Готовят проведение под празднование освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Одновременно с советским "Днем города Мариуполь". Символизм во всем", – написал Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В администрации президента РФ хотят объединить временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе России, написала 9 июня "Медуза" со ссылкой на три источника в Кремле. По данным источников, одной из возможных дат проведения псевдореферендумов о "присоединении" называлось 11 сентября (день голосования на выборах губернаторов в России).

В Минобороны сообщили 24 июня, что РФ не отказалась от планов провести "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.

По словам главы ОВА Павла Кириленко, по состоянию на 22 июня под контролем украинской власти и украинских военных остается 45% территорий Донецкой области, где продолжаются бои с российской армией.

Теги: Россия, Украина, референдум, Донецкая область, захват, оккупация, Мариуполь, аннексия, советник, голосование, война России против Украины, присоединение, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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