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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГУР Минобороны Украины назвали две даты, на которые ориентируются оккупанты в отношении Херсонской области

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Британская разведка предполагает, что Россия настроена на длительную оккупацию региона
Британская разведка предполагает, что Россия настроена на длительную оккупацию региона
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Fаcebook

Чтобы определиться с дальнейшей судьбой оккупированной ими Херсонской области, россияне ориентируются на 11 сентября и 30 декабря, считает представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Об этом он сообщил "РБК-Украина" в интервью, которое было опубликовано 25 июня.

"Они почти полностью захватили Херсонскую область и теперь ломают голову, что делать и как дальше действовать. Какая первая предельная дата? Это все же будет 11 сентября, когда в России единый день голосования. Именно в этот день могут подниматься вопросы проведения "референдумов" или иных мероприятий по присоединению оккупированных территорий к России, либо создания квазигосударственных образований вроде "Херсонская народная республика", либо объединения их с Крымом", – сказал Скибицкий.

По его данным, российские политтехнологи сейчас изучают вопрос, что делать с оккупированной частью Херсонской области.

"Идет активное изучение наших территорий, социальной ситуации и что с ними делать в целом – интегрировать или не интегрировать. Это вопрос дилеммный. Но первая дата – это 11 сентября. Следующая возможная дата, которая сейчас активно обсуждается, – это 30 декабря этого года, когда будет 100 лет от создания Советского Союза. Но все дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какой успех они будут иметь и насколько мы не дадим реализовать их планы", – объяснил Скибицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить. 

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка. 

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Россия, СССР, выборы, референдум, война, оккупация, Херсонская область, разведка, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Скибицкий, присоединение, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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