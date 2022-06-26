В ГУР Минобороны Украины назвали две даты, на которые ориентируются оккупанты в отношении Херсонской области

"Они почти полностью захватили Херсонскую область и теперь ломают голову, что делать и как дальше действовать. Какая первая предельная дата? Это все же будет 11 сентября, когда в России единый день голосования. Именно в этот день могут подниматься вопросы проведения "референдумов" или иных мероприятий по присоединению оккупированных территорий к России, либо создания квазигосударственных образований вроде "Херсонская народная республика", либо объединения их с Крымом", – сказал Скибицкий.

По его данным, российские политтехнологи сейчас изучают вопрос, что делать с оккупированной частью Херсонской области.

"Идет активное изучение наших территорий, социальной ситуации и что с ними делать в целом – интегрировать или не интегрировать. Это вопрос дилеммный. Но первая дата – это 11 сентября. Следующая возможная дата, которая сейчас активно обсуждается, – это 30 декабря этого года, когда будет 100 лет от создания Советского Союза. Но все дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какой успех они будут иметь и насколько мы не дадим реализовать их планы", – объяснил Скибицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)