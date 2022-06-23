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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жители Херсонской области получили гуманитарный груз от проекта "Спасаем жизнь"

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В марте села попали под оккупацию российских войск
В марте села попали под оккупацию российских войск
Фото: Метінвест / Facebook

В села Кочубеевской сельской территориальной общины Херсонской области в рамках проекта "Спасаем жизнь" группа "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова отправили более 2000 упаковок с продуктами первой необходимости. Об этом 22 июня сообщили в Facebook "Метинвеста".

В марте села попали под оккупацию российских войск, больше месяца люди жили без света и имели проблемы с водоснабжением. Впоследствии Вооруженные силы Украины освободили эту территорию от врага, однако она до сих пор остается в непосредственной близости к местам, где ведутся боевые действия, отметили в компании. Сейчас в селах общины восстанавливают разрушенную инфраструктуру и постепенно налаживают поставки товаров.

"Все больше украинцев получают помощь в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", который сегодня объединил почти 90 компаний-доноров из Германии, Италии, Польши, Нидерландов, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран. Отметим, что с начала реализации проекта "Спасаем жизнь" в регионы Украины доставлено 3146 тонн наборов первой необходимости, более 1000 тонн из них поступили в Кривой Рог. Всего 15 000 продуктовых наборов уже переданы Криворожской военной администрации, а 15 600 пакетов доставлены в Кетрисановскую, Глеюватскую, Лозоватскую, Петровскую, Карповскую, Новолатовскую и Широковскую территориальные общины", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/metinvest/posts/2242801965885333

Теги: ДТЭК, Метинвест, помощь, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова
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