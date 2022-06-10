Черногория заявила о дополнительной военной помощи Украине

В Черногории заявили о дружбе и поддержке Украины Фото: depositphotos.com

Отмечается, что это решение – часть последовательной поддержки в сохранении целостности и суверенитета Украины.

"С начала войны в Украине и до сегодняшнего дня Черногория как полноправный член НАТО и кандидат в члены ЕС, а также искренний друг украинского народа осуждает необоснованное и незаконное вторжение Российской Федерации в суверенное европейское государство", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что военная и гуманитарная помощь, которую Черногория предоставила до сих пор, являются "доказательством поддержки мужественного украинского народа и постоянной приверженности совместным действиям против недемократических принципов".

"В предстоящий период будут рассмотрены потребности сотрудничества с украинской стороной и партнерами для оказания необходимой финансовой, гуманитарной и военной поддержки", – добавили в сообщении.

Какую именно военную помощь Черногория предоставляла ранее и собирается предоставить, не раскрывается.

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9 июня премьер-министр Черногории Дритан Абазович и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону прогрессе обеих стран на пути в ЕС и будущее двустороннее и региональное сотрудничество, сообщил Зеленский в Twitter. Он поблагодарил премьера Черногории "за полную поддержку Украины" в вопросах евроинтеграции и санкций.