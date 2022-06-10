Черногория заявила о дополнительной военной помощи Украине

Отмечается, что это решение – часть последовательной поддержки в сохранении целостности и суверенитета Украины.
"С начала войны в Украине и до сегодняшнего дня Черногория как полноправный член НАТО и кандидат в члены ЕС, а также искренний друг украинского народа осуждает необоснованное и незаконное вторжение Российской Федерации в суверенное европейское государство", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что военная и гуманитарная помощь, которую Черногория предоставила до сих пор, являются "доказательством поддержки мужественного украинского народа и постоянной приверженности совместным действиям против недемократических принципов".
"В предстоящий период будут рассмотрены потребности сотрудничества с украинской стороной и партнерами для оказания необходимой финансовой, гуманитарной и военной поддержки", – добавили в сообщении.
Какую именно военную помощь Черногория предоставляла ранее и собирается предоставить, не раскрывается.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 июня премьер-министр Черногории Дритан Абазович и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону прогрессе обеих стран на пути в ЕС и будущее двустороннее и региональное сотрудничество, сообщил Зеленский в Twitter. Он поблагодарил премьера Черногории "за полную поддержку Украины" в вопросах евроинтеграции и санкций.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин.
26 апреля прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по поводу передачи Украине оружия.
По итогам второй встречи 23 мая новую военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.