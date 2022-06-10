"Теперь это артиллерийская война. Украина имеет одну артиллерийскую установку на 10–15 российских орудий. Наши западные партнеры дали нам около 10% того, что у них есть", – сказал он/
По словам Скибицкого, Украина использует от 5 тыс. до 6 тыс. артиллерийских снарядов в день и израсходовала почти все запасы.
По данным разведки, Россия, в свою очередь, израсходовала около 60% своих запасов и не может быстро производить новые ракеты из-за санкций.
"Мы заметили, что они наносят гораздо меньше ракетных ударов и использует H-22 – это старые советские ракеты 1970-х годов", – сказал Скибицкий.
Он добавил, что списки поставок нового вооружения должны быть согласованы на встрече международной контактной группы по военной помощи Украине 15 июня.
Первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла 26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия.
Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.