Скибицкий: Украина использует от 5 тыс. до 6 тыс. артиллерийских снарядов в день фото: ЕРА

"Теперь это артиллерийская война. Украина имеет одну артиллерийскую установку на 10–15 российских орудий. Наши западные партнеры дали нам около 10% того, что у них есть", – сказал он/

По словам Скибицкого, Украина использует от 5 тыс. до 6 тыс. артиллерийских снарядов в день и израсходовала почти все запасы.

По данным разведки, Россия, в свою очередь, израсходовала около 60% своих запасов и не может быстро производить новые ракеты из-за санкций.

"Мы заметили, что они наносят гораздо меньше ракетных ударов и использует H-22 – это старые советские ракеты 1970-х годов", – сказал Скибицкий.

Он добавил, что списки поставок нового вооружения должны быть согласованы на встрече международной контактной группы по военной помощи Украине 15 июня.