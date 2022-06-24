После плена у россиян покончил с собой экс-чиновник полиции Херсонской области – СМИ

51-летний Худяков был похищен российскими оккупантами и неделю находился в плену Фото: most.ks.ua

51-летний Худяков был похищен российскими оккупантами и неделю находился в плену. Журналисты предполагают, что оккупанты, которые в Херсонской области не могут сформировать свою "полицию" из местных кадров и ищут людей с опытом работы в правоохранительных органах, пытались принудить Худякова к сотрудничеству.

"Вероятно, имели место угрозы в отношении членов семьи полицейского (у него остались жена и сын) или других близких. Поэтому при отсутствии другого варианта решить эту проблему, не став предателем, Олег Худяков принял страшное решение", – пишет издание.

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