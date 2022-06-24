После плена у россиян покончил с собой экс-чиновник полиции Херсонской области – СМИ

51-летний Худяков был похищен российскими оккупантами и неделю находился в плену. Журналисты предполагают, что оккупанты, которые в Херсонской области не могут сформировать свою "полицию" из местных кадров и ищут людей с опытом работы в правоохранительных органах, пытались принудить Худякова к сотрудничеству.
"Вероятно, имели место угрозы в отношении членов семьи полицейского (у него остались жена и сын) или других близких. Поэтому при отсутствии другого варианта решить эту проблему, не став предателем, Олег Худяков принял страшное решение", – пишет издание.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность, что украинская армия освободит Херсон.
8 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя быструю оккупацию россиянами части Херсонской области, заявил, что это произошло из-за ошибок украинской стороны, в чем в будущем будет разбираться следствие.