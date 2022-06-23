Проректора херсонского университета освободили из плена

По словам Спиваковского, Винник уже на подконтрольной Киеву территории Украины, вчера вечером позвонил ему и сообщил, что с ним все хорошо и он в безопасности.
"Его освободили из содержания на днях. Те, кто знает, какая жизнь в оккупации, понимают, почему мы сразу не обнародовали эту информацию. Потому что никто не мог обеспечить безопасность Максима в Херсоне", – добавил Спиваковский.
О том, что Винника взяли в плен, стало известно 14 июня. Перед его похищением оккупанты захватили главный корпус университета.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность, что украинская армия освободит Херсон.
8 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя быструю оккупацию россиянами части Херсонской области, заявил, что это произошло из-за ошибок украинской стороны, в чем в будущем будет разбираться следствие.