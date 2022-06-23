Проректора херсонского университета освободили из плена

По словам Спиваковского, Винник уже на подконтрольной Киеву территории Украины, вчера вечером позвонил ему и сообщил, что с ним все хорошо и он в безопасности.

"Его освободили из содержания на днях. Те, кто знает, какая жизнь в оккупации, понимают, почему мы сразу не обнародовали эту информацию. Потому что никто не мог обеспечить безопасность Максима в Херсоне", – добавил Спиваковский.

Скриншот: Александр Спиваковский / Facebook

О том, что Винника взяли в плен, стало известно 14 июня. Перед его похищением оккупанты захватили главный корпус университета.

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