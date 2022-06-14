Российские оккупанты похитили проректора херсонского университета – СМИ

Сперва "Мост" сообщил, что коллаборантки Татьяна Томилина и Татьяна Кузьмич вместе с двумя вооруженными военными РФ вошли в Херсонский государственный университет. Раньше журналисты получали информацию, что именно Томилину хотят "назначить" ректором вуза.

Томилина когда-то была директором Академического лицея при ХГУ. Она с 2014 года известна своими ярко выраженными пророссийскими взглядами и открыто поддерживала террористов "ДНР" и "ЛНР".

Кузьмич, которой в мае 2022 года сообщили о подозрении в сотрудничестве с государством-агрессором, является кандидатом педагогических наук, заведующей учебно-методической лабораторией управления учебными заведениями коммунального высшего учебного заведения "Херсонская академия непрерывного образования" Херсонского областного совета.

По данным журналистов, после того, как они помогли российским военным захватить главный корпус университета, Винника схватили возле общежития вуза. По словам очевидцев, команду схватить Винника дала именно Томилина.

Коллеги Винника подтвердили журналистам факт задержания и добавили, что мужчина имеет инвалидность и нуждается в постоянной медицинской помощи.

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