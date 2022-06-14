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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты похитили проректора херсонского университета – СМИ

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Винника похитили возле общежития университета
Винника похитили возле общежития университета
Фото: kspu.edu

Российские военные похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника и захватили главный корпус вуза. Об этом херсонскому изданию "Мост" сообщили очевидцы.

Сперва "Мост" сообщил, что коллаборантки Татьяна Томилина и Татьяна Кузьмич вместе с двумя вооруженными военными РФ вошли в Херсонский государственный университет. Раньше журналисты получали информацию, что именно Томилину хотят "назначить" ректором вуза.

Томилина когда-то была директором Академического лицея при ХГУ. Она с 2014 года известна своими ярко выраженными пророссийскими взглядами и открыто поддерживала террористов "ДНР" и "ЛНР".

Кузьмич, которой в мае 2022 года сообщили о подозрении в сотрудничестве с государством-агрессором, является кандидатом педагогических наук, заведующей учебно-методической лабораторией управления учебными заведениями коммунального высшего учебного заведения "Херсонская академия непрерывного образования" Херсонского областного совета.

По данным журналистов, после того, как они помогли российским военным захватить главный корпус университета, Винника схватили возле общежития вуза. По словам очевидцев, команду схватить Винника дала именно Томилина.

Коллеги Винника подтвердили журналистам факт задержания и добавили, что мужчина имеет инвалидность и нуждается в постоянной медицинской помощи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность, что украинская армия освободит Херсон

8 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя быструю оккупацию россиянами части Херсонской области, заявил, что это произошло из-за ошибок украинской стороны, в чем в будущем будет разбираться следствие.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, война, похищение, война России против Украины, российские оккупанты
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