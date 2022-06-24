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Россия 11 сентября планирует провести "референдум" о создании псевдореспублик в Запорожской и Херсонской областях – ВСУ

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Оккупанты планируют провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины в "единый день голосования"
Оккупанты планируют провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины в "единый день голосования"
Фото: ЕРА

РФ планирует провести "референдум" о создании псевдореспублик на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом 23 июня сообщил Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ.

"Россияне даже назначили дату – 11 сентября. Именно в этот день россияне должны провести так называемый "единый день голосования", где, кроме фейкового референдума, будут проходить фейковые выборы в России. Приблизительно в эти дни на оккупированных территориях также должен начать работу "Промсвязьбанк", – говорится в сообщении.

В то же время российские оккупанты столкнулись с сопротивлением местных жителей.

"Дело в том, что в оккупированных администрациях работников нет. Например, оккупанты массово свозят в оккупированные регионы Запорожской области чиновников из России, которые приезжают на месяц и потом их меняют новые", – пояснили в Центре национального сопротивления.

Контекст:

В 2014 году в ходе оккупации Крыма Россия оправдывала свои действия результатами "референдума", который был проведен фактически под дулами автоматов.

Позже "референдумы" Москва проводила не только в Крыму, но и на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

В 2022 году, после открытого вторжения российских войск в Украину, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей захватчики также планируют "референдумы", о чем свидетельствуют заявления коллаборантов и данные украинских властей.

Теги: Россия, Украина, референдум, оккупация, Херсонская область, Запорожская область, ВСУ, российские оккупанты
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