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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что намерения России проводить референдумы на чужих территориях выглядят "просто как нацизм"

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Зеленский: Русскоязычные украинцы шокированы действиями России
Зеленский: Русскоязычные украинцы шокированы действиями России
Фото: president.gov.ua

Россия уже восемь лет устраивает на украинской территории незаконные референдумы, заявил в интервью журналистам из Дании президент Украины Владимир Зеленский. Об этом проинформировал 14 июня сайт главы Украинского государства.

"Российская Федерация на протяжении восьми лет заходит на ту или иную нашу территорию военным путем, под дулами автоматов проводит какие-то условные референдумы абсолютно вне закона, вне международного права. Вам не кажется, что это очень странно?" – сказал Зеленский.

Президент предложил журналистам поставить себя на место украинцев.

"А если Российская Федерация придет к вам и скажет: "Нам кажется, что здесь кто-то оскорбляет двух-трех человек, которые общались на русском языке, как-то не так их обслуживают в ресторанах или что-то не то им сказали в магазине". "Нам все равно, – скажут российские военные, – что эти вопросы решаются в суде или в диалоге – цивилизованно, как в любом обществе". "Давайте проведем референдум", – скажут они. И они будут на танках, будут убивать детей… Такой формат цивилизованного референдума? Это выглядит просто как нацизм", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что россияне "придумали себе нарратив" о якобы защите русскоязычного населения, однако в большинстве городов, которые полностью разрушили оккупанты, жили русскоязычные.

"И они сейчас переходят на украинский язык из-за того, что они шокированы, как российская армия могла так поступить с ними", – отметил президент Украины.

Контекст:

В 2014 году в ходе оккупации Крыма Россия оправдывала свои действия результатами "референдума", который был проведен фактически под дулами автоматов.

Позже "референдумы" Москва проводила не только в Крыму, но и на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

В 2022 году, после открытого вторжения российских войск в Украину, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей захватчики также планируют "референдумы", о чем свидетельствуют заявления коллаборантов и данные украинских властей.

Теги: Россия, русский язык, армия, референдум, нацизм, война, военные, оккупация, украинский язык, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, население, российские военные
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