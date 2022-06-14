Зеленский заявил, что намерения России проводить референдумы на чужих территориях выглядят "просто как нацизм"

"Российская Федерация на протяжении восьми лет заходит на ту или иную нашу территорию военным путем, под дулами автоматов проводит какие-то условные референдумы абсолютно вне закона, вне международного права. Вам не кажется, что это очень странно?" – сказал Зеленский.

Президент предложил журналистам поставить себя на место украинцев.

"А если Российская Федерация придет к вам и скажет: "Нам кажется, что здесь кто-то оскорбляет двух-трех человек, которые общались на русском языке, как-то не так их обслуживают в ресторанах или что-то не то им сказали в магазине". "Нам все равно, – скажут российские военные, – что эти вопросы решаются в суде или в диалоге – цивилизованно, как в любом обществе". "Давайте проведем референдум", – скажут они. И они будут на танках, будут убивать детей… Такой формат цивилизованного референдума? Это выглядит просто как нацизм", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что россияне "придумали себе нарратив" о якобы защите русскоязычного населения, однако в большинстве городов, которые полностью разрушили оккупанты, жили русскоязычные.

"И они сейчас переходят на украинский язык из-за того, что они шокированы, как российская армия могла так поступить с ними", – отметил президент Украины.