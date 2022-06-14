"Переговоры должны быть прямые". Зеленский заявил, что для завершения войны Россия должна уйти из Украины

Зеленский заявил, что ему безразлично, с посредниками или без них обсуждать мир Фото: president.gov.ua

"Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день президент РФ единолично решает, остановится российская армия или нет. Потому он готов к переговорам с Владимиром Путиным", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что "если Россия хочет закончить войну – потому что они в медиа именно так говорят, – они должны сесть за стол переговоров".

"Стол переговоров об Украине без Украины невозможен. Поэтому эти переговоры должны быть прямые. Можем говорить с посредниками, можем говорить без посредников – мне безразлично. Если Российская Федерация готова закончить войну, а значит, выйти из наших территорий – в любой момент к такому формату я лично готов", – подчеркнул он.

Президент Украины подчеркнул, что "нужно использовать все возможности, чтобы закончить войну, как бы ни было сложно".

Война России против Украины. Главное (обновляется)