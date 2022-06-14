"Переговоры должны быть прямые". Зеленский заявил, что для завершения войны Россия должна уйти из Украины

"Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день президент РФ единолично решает, остановится российская армия или нет. Потому он готов к переговорам с Владимиром Путиным", – говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что "если Россия хочет закончить войну – потому что они в медиа именно так говорят, – они должны сесть за стол переговоров".
"Стол переговоров об Украине без Украины невозможен. Поэтому эти переговоры должны быть прямые. Можем говорить с посредниками, можем говорить без посредников – мне безразлично. Если Российская Федерация готова закончить войну, а значит, выйти из наших территорий – в любой момент к такому формату я лично готов", – подчеркнул он.
Президент Украины подчеркнул, что "нужно использовать все возможности, чтобы закончить войну, как бы ни было сложно".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.
В Офисе президента Украины подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.
Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.
Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
В июне канал CNN сообщил, что официальные лица США в последние недели регулярно встречаются со своими европейскими коллегами, чтобы обсудить возможные условия прекращения огня и достижения мира. Телекомпания отметила, что Украина не принимает непосредственного участия в этих дискуссиях, несмотря на обязательства США – "ничего об Украине без Украины".