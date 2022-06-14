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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы придем во все наши города и села, где пока нет нашего флага. Нужно только достаточное количество оружия

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Зеленский: Говорите всем, кто вынужден видеть российский флаг на нашей украинской земле, что украинская армия обязательно придет
Зеленский: Говорите всем, кто вынужден видеть российский флаг на нашей украинской земле, что украинская армия обязательно придет
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном в YouTube 13 июня, заявил, что стратегическая инициатива на фронте принадлежит Вооруженным силам Украины и страна не имеет другого выбора, кроме как деоккупировать свои территории.

"Мы придем во все наши города, во все наши села, где пока нет нашего флага. Нет на административных зданиях. Хотя украинских флагов там, я уверен, очень много – просто у людей, просто дома. И мы их уже видели, когда люди протестовали против оккупантов. И мы их еще увидим – увидим повсюду, когда вернемся", – заявил Зеленский. 

Он сказал, что Украина вернется в Херсон, Мелитополь, Энергодар и другие города, которые сейчас под контролем оккупантов. 

"Мы придем в Мариуполь. И освободим город уже в третий раз. Его освободили в 1943 году от нацистов – блестящей операцией. В 2014-м, именно в этот день, 13 июня, благодаря мужеству наших азовцев и других подразделений Мариуполь был освобожден во второй раз. Освобожден от боевиков, тогда еще не осознавших полностью, к чему их направляет российское государство. А сейчас они видят это. Видят сожженный Мариуполь. Видят, зачем туда пришли россияне. Но мы не позволим сделать этот город мертвым. Мы вернем его. Обязательно. Нужно только достаточное количество оружия, чтобы это обеспечить. Она есть у партнеров. В достаточном объеме. И работаем каждый день, чтобы появилась и политическая воля для предоставления нам этого оружия", – добавил Зеленский. 

Президент заявил, что РФ держит оккупированные территории в информационной и цивилизационной блокаде и призвал поддерживать связь с людьми, которые оказались в оккупации. 

"Я прошу всех, у кого есть такая возможность, общаться с людьми на оккупированном юге, Донбассе, Харьковщине. Говорите им, говорите им об Украине. Говорите им правду. Говорите о том, что освобождение будет. Говорите Кирилловке, Геническу, Бердянску, Мангушу. Говорите Горловке, Донецку, Луганску. Говорите всем на Харьковщине, кто вынужден видеть российский флаг на нашей украинской земле. Говорите им, что украинская армия обязательно придет", – сказал президент. 

Он выразил уверенность в том, что Украина освободит Крым от оккупации. 

"Флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией. И пусть каждый из российских чиновников, кто захватил драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, где им будет спокойно. Нет сегодня того человека, который точно скажет, сколько времени продлится наш путь к победе. Но абсолютное большинство людей сегодня уже осознает – именно таков наш путь. Так завершится эта война", – добавил Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Евпатория, Донбасс, оккупация, Мариуполь, Мелитополь, Горловка, Бердянск, Геническ, Владимир Зеленский, война России против Украины, Энергодар, Кирилловка, российские оккупанты
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